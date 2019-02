Obispos Católicos de Cuba critican falta de pluralismo político de la nueva Constitución Los Obispos cubanos difundieron un mensaje a los fieles y a todo el pueblo en el cual rechazan el texto del preámbulo constitucional que afirma que “sólo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena”. “Lo absoluto de tal afirmación que aparece en el texto constitucional excluye el ejercicio efectivo del derecho a la pluralidad de pensamiento acerca del hombre y del ordenamiento de la sociedad. La pluralidad debe ser salvaguardada por la Constitución, tal como ella misma expresa en el Artículo 13 al citar a José Martí: “Con todos y para el bien de todos””, afirman los Obispos en su mensaje pastoral que se difunde este domingo en todos los templos de la isla. En el documento, cuyo texto íntegro publicamos a continuación los obispos católicos de Cuba, han priorizado cuatro temas: la exclusión de otras formas de realización plena del ser humano diferentes a las del socialismo y del comunismo, la recta comprensión de un Estado laico, la visión integral del matrimonio y la familia y la economía al servicio del bien común. MENSAJE DE LOS OBISPOS CATÓLICOS CUBANOS EN RELACIÓN CON LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA QUE SERÁ SOMETIDA A REFERENDO “Cada uno puede aportar su propia piedra para la construcción de la casa común. La auténtica vida política, fundada en el derecho y en un diálogo leal entre los protagonistas, se renueva con la convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación encierran en sí mismos una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales”. (Mensaje del Papa Francisco Jornada Mundial de la Paz, 2019) Queridos hermanos: 1. Como es sabido el próximo 24 de febrero el texto para una nueva Constitución de la República de Cuba será sometido al pueblo para que lo confirme o no. Durante el proceso de consulta los obispos cubanos emitimos un Mensaje, el pasado mes de octubre, exponiendo algunas consideraciones con el fin de esclarecer la conciencia y ayudar al ejercicio libre y responsable del derecho que tiene cada cubano de ejercer su voto. 2. Dada la importancia que tiene la Constitución para el futuro de nuestro pueblo, hoy, nuevamente con el propósito de dar a conocer a nuestros fieles y a las personas que han solicitado el parecer de la Iglesia, sentimos la necesidad de expresar el resultado de nuestra reflexión sobre el texto que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. 3. A su vez, nos parece necesario resaltar que “la Constitución en cuanto ley fundamental se aplica por igual a todos los ciudadanos e instituciones sin importar la índole de los mismos”[1]. Así pues, el objetivo de la Constitución es salvaguardar y garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de cada ciudadano sin discriminación alguna y respetando su dignidad, como es reconocido por el Derecho Internacional. 4.Los obispos católicos de Cuba hemos querido con este Mensaje, sin que así agotemos otros aspectos de la Constitución, priorizar cuatro temas: la exclusión de otras formas de realización plena del ser humano diferentes a las del socialismo y del comunismo, la recta comprensión de un Estado laico, la visión integral del matrimonio y la familia y la economía al servicio del bien común. La sustentación ideológica de la Constitución 5. En el Preámbulo[2] del texto propuesto a referendo ha sido añadida, como novedad, la afirmación: “solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena”, excluyendo así otras visiones sobre el hombre, la sociedad y el universo que no asumen la ideología marxista-leninista que, históricamente, también en nuestra Patria, ha inspirado y sostenido el ideario comunista. 6. Lo absoluto de tal afirmación que aparece en el texto constitucional excluye el ejercicio efectivo del derecho a la pluralidad de pensamiento acerca del hombre y del ordenamiento de la sociedad. La pluralidad debe ser salvaguardada por la Constitución, tal como ella misma expresa en el Artículo 1[3] al citar a José Martí: “Con todos y para el bien de todos”[4]. Esta convicción, los obispos cubanos la expresamos en la Circular del 21 de noviembre de 1991: “El cristiano no puede ser obligado a someterse a una concepción de la realidad que no corresponda a su conciencia humana iluminada por la fe”[5] 7. De acuerdo con lo anteriormente dicho acerca de una ideología única en orden a la realización personal y social que sirve de fundamento e inspiración al texto constitucional y a toda la legislación posterior, cabe recordar la afirmación de José Martí que ya expusimos en nuestro mensaje del pasado 24 de octubre: “Una Constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos” [6] El Estado laico 8. Los obispos vemos con agrado que en el artículo 15 se agregara la afirmación “El Estado cubano es laico”, es decir, que respeta el derecho que tiene cada persona a creer, vivir y manifestar los valores que corresponden a su fe, esto es, la aceptación de la pluralidad. Sin embargo, esta afirmación no corresponde con lo expresado en el Preámbulo del texto constitucional, al presentar el carácter absoluto de la ideología marxista-leninista. 9. Por tal motivo, es bueno recordar que la libertad de practicar la religión propia no es la simple libertad de tener creencias religiosas sino la libertad de cada persona a vivir conforme a su fe y de expresarla públicamente, teniendo por límite el respeto al otro. 10. A su vez, “en nuestro caso concreto, esta libertad implica, además, el reconocimiento jurídico de la Iglesia y de su identidad y misión propias, lo que incluye la posibilidad de dar a conocer su enseñanza moral de acuerdo al Evangelio, de acceder de modo sistemático a los medios de comunicación, la libertad de enseñanza y de evangelización, de construir edificios y de adquirir y poseer bienes adecuados para su actividad; la libertad de asociarse para fines no solo estrictamente religiosos, sino también educativos, culturales, de salud y caritativos”[7]. Aspectos estos que no han sido lo suficientemente explícitos en el texto constitucional. 11. También constatamos respecto a la objeción de conciencia que no se expresa que la preservación del derecho de unos no implique el violentar el derecho y la conciencia de otros. Matrimonio, familia y educación 12. Respecto al artículo 68 del anteproyecto de Constitución en el que se proponía la definición de matrimonio como “la unión entre dos personas” y dada la incidencia e importancia para el futuro de la familia, de la sociedad y de la educación de las nuevas generaciones, es natural que este artículo fuera el que más interés despertara en nuestra población y el que más proposiciones recibiera en el proceso de consulta popular previo a la redacción del nuevo texto constitucional [8]. 13. La mayoría de las intervenciones del pueblo iban dirigidas a mantener la definición de matrimonio como “la unión de un hombre y una mujer” como fundamento de la familia, tal como ha sido concebida a lo largo de nuestra cultura e historia, en palabras de José Martí: “el amor es la adhesión ardorosa e incondicional que un individuo de un sexo siente respecto a un individuo del otro. La diferencia de sexos es, no solo su cualidad, sino su esencia característica”[9]. 14. El texto constitucional propuesto a referendo, en lo referente al matrimonio, no ha tenido en cuenta la opinión mayoritaria de la población. Si bien en el nuevo texto se ha eliminado la definición de “matrimonio como la unión entre dos personas”, lo cual apreciamos, sin embargo, en los artículos 81 y 82 del texto actual, se abre el camino para que, en el futuro se reconozca como matrimonio la unión de personas del mismo sexo con todas sus prerrogativas. 15. Según la definición de familia que aparece en los artículos citados se introduce la posibilidad real de que, en las leyes complementarias posteriores, no se respete el sentir y la voluntad expresada mayoritariamente por nuestro pueblo, la cual ha defendido la institución del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. 16. Por lo anteriormente expresado, lamentamos que no ha habido cambio sustancial en lo referente al matrimonio y a la familia con lo propuesto en el Anteproyecto debatido en la consulta popular, pues al presentar en la Asamblea Nacional el nuevo texto y sin ser cuestionado por ningún otro diputado se dijo que: “respecto a los sujetos del matrimonio se utiliza el concepto de cónyuges, construcción jurídica que hace alusión a las personas que han formalizado el vínculo matrimonial y que en modo alguno limita la posibilidad de que personas del mismo género puedan acceder al matrimonio como forma de reconocimiento jurídico de la unión que han deseado construir”[10] 17. Habiéndose comprobado que nuestro pueblo, en una porción significativamente alta, valora el matrimonio y la familia según el orden natural, es necesario que este deseo no se vea frustrado, ni en el presente ni en el futuro, con la introducción de formas jurídicas que no respondan a lo que el pueblo expresó en la consulta popular que se hizo. 18. Recordamos lo que dijimos en el Mensaje de octubre pasado: “la enseñanza de la Iglesia siempre ha sido clara: El amor recíproco y complementario entre el hombre y la mujer fundamenta la vocación al matrimonio y a la familia, estableciendo una unidad que no puede equipararse a ninguna otra”[11]. 19. En este contexto valoramos que la Constitución, en su Artículo 84, reconozca “la responsabilidad y funciones esenciales de la familia en la formación integral de las nuevas generaciones en los valores morales, éticos y cívicos”, pero, al mismo tiempo, no aparece que “la familia tiene una función original e insustituible en la educación de los hijos”[12], lo cual coincide con la Declaración de los Derechos Humanos cuando dice que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darle a sus hijos”[13]. La economía al servicio del bien común 20. Y como cuarto aspecto hemos querido tener en cuenta, como ya lo expresamos en nuestro anterior Mensaje: “el principio de la Doctrina Social de la Iglesia que reconoce el destino universal de los bienes y la función social de la propiedad para lograr el desarrollo integral de la persona, la familia y el bien común, por ello, nos complace que el Proyecto de Constitución también reconozca la propiedad privada, aunque siempre se deberá tener en cuenta que los límites de cualquier propiedad deben estar solamente condicionados por el principio descrito anteriormente. En este campo, consideramos que lo expuesto con relación a la inversión extranjera debe ser extendido al ciudadano cubano sustentado esto en la igualdad de todos los cubanos en sus derechos, deberes y oportunidades sin discriminación alguna”[14]. Conclusiones 21. Exhortamos a que cada ciudadano, con su voto responsable y desde su conciencia, contribuya a la edificación de una sociedad en la que todos los cubanos nos sintamos respetados en nuestros derechos y, al mismo tiempo, construyamos una vida digna y próspera con la participación de todos sin exclusión. 22. Estas intenciones las encomendamos a la Virgen de la Caridad, Madre de todos los cubanos, e imploramos la bendición de Dios sobre nuestra querida Patria. La Habana, 2 de febrero de 2019. Fiesta de la Presentación del Señor + Dionisio García Ibáñez, Arzobispo de Santiago de Cuba + Juan de la Caridad García Rodríguez, Arzobispo de La Habana + Wilfredo Pino Estévez, Arzobispo de Camagüey + Emilio Aranguren Echeverría, Obispo de Holguín, Presidente de la COCC + Arturo González Amador, Obispo de Santa Clara, Vicepresidente de la COCC + Manuel Hilario de Céspedes y García-Menocal, Obispo de Matanzas + Jorge Enrique Serpa Pérez, Obispo de Pinar del Río + Álvaro Beyra Luarca, Obispo de Bayamo-Manzanillo + Domingo Oropesa Lorente, Obispo de Cienfuegos + Juan Gabriel Díaz Ruiz, Obispo de Ciego de Ávila + Silvano Pedroso Montalvo, Obispo de Guantánamo-Baracoa + Juan de Dios Hernández Ruiz SJ, Obispo Auxiliar de La Habana, Secretario General de la COCC [1] Mensaje Pastoral de los Obispos Católicos de Cuba, 24 octubre 2018 n. 6 [2] Preámbulo del texto constitucional, párrafo: “Convencidos …” [3] Constitución de la República: Título I: Fundamentos Políticos – Capítulo I “Principios Fundamentales” - [4] José Martí, “Con todos y para el bien de todos”, Discurso pronunciado por José Martí en el Liceo Cubano en Tampa el 26 noviembre 1891 [5] Circular de los Obispos de Cuba “sobre la posible admisión de los creyentes en el PCC”, n. 8 [6] José Martí, “Carta de New York, 23 de mayo de 1882, Obras Completas, Tomo IX, páginas 307 y 308. [7]Mensaje Pastoral de los Obispos Católicos de Cuba, 24 octubre 2018 n. 16 [8] cf. Informe del Secretario del Consejo de Estado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Periódico Granma, 18 de diciembre de 2018 [9] José Martí, Cuadernos de apuntes, t. 21, p. 114. Obras completas, edición 1975. [10]"No hay retrocesos" Granma 27 de diciembre de 2018 [11]Mensaje Pastoral de los Obispos Católicos de Cuba, 24 octubre 2018 n. 19 [12]Concilio Vaticano II, Declaración sobre la Educación Cristiana de la juventud n. 3 [13]Artículo 26, inciso 3 [14] Mensaje Pastoral de los Obispos Católicos de Cuba, 24 octubre 2018 n. 21











Maduro propone elecciones anticipadas a Asamblea Nacional La propuesta surge en medio de las presiones para que Nicolás Maduro deje el cargo y sean convocados nuevos comicios presidenciales en Venezuela. Las próximas elecciones legislativas están previstas para 2020. Nicolás Maduro dijo este sábado que la chavista Asamblea Nacional

Constituyente (ANC) quiere "adelantar" las elecciones parlamentarias

para este año y hacer frente a la "crisis" que dice existe en el "Legislativo burgués" que controla la oposición y anunció que apoya esta idea.



En un discurso a sus seguidores, Maduro dijo que corresponde a la Asamblea Constitucional, dominada por el oficialismo, decidir si respalda su propuesta.



Las próximas elecciones legislativas están previstas para 2020. Maduro dijo que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente está debatiendo el tema en vista de lo que calificó como "la crisis" de la opositora Asamblea Nacional, cuyo líder Juan Guaidó se proclamó presidente interino del país hace unos días argumentando que Maduro usurpa el cargo tras ganar unos controversiales comicios en 2018. Decenas de miles de personas se concentraron este sábado en dos grandes actos en Caracas, uno convocado por la oposición para exigir la renuncia de Maduro y el otro para conmemorar los 20 años de la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez. (Agencias EFE, AP y Reuters)











Putin renuncia al tratado INF de desarme atómico "Daremos una respuesta simétrica (a EEUU). Nuestros socios norteamericanos anunciaron que suspenden su participación en el tratado; pues también lo hacemos nosotros", declaró el presidente ruso, Vladímir Putin Rusia se mostró este sabado dispuesta a aplicar una vez más el principio del "ojo por ojo y diente por diente" en su política exterior y de defensa y anunció que suspende su participación en el tratado de desarme nuclear INF en respuesta a la medida similar adoptada por Estados Unidos.



"Daremos una respuesta simétrica (a EEUU). Nuestros socios norteamericanos anunciaron que suspenden su participación en el tratado; pues también lo hacemos nosotros", declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con los ministros de Exteriores, Serguéi Lavrov, y de Defensa, Serguéi Shoigú.



El líder ruso respondía así a la declaración de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien informó ayer de que Washington comenzaría el 2 de febrero "el proceso de retirada del tratado INF, que se completará en seis meses a no ser que Rusia vuelva a cumplir" con lo pactado en el acuerdo de 1987 "mediante la destrucción de todos los misiles, lanzaderas y equipos asociados que violan" sus términos.



Si la retirada se hace efectiva, Estados Unidos podría posicionar sistemas de misiles en Europa, mientras que Rusia podría hacer lo mismo en sus territorios limítrofes con la Unión Europea u otras zonas geográficas. El presidente ruso dijo hoy al respecto que Rusia no pretende desplegar misiles "ni en Europa, ni en otras regiones del mundo" si no lo hace antes Estados Unidos. Además, aseguró que Moscú no se dejará arrastrar a una nueva carrera de armamentos, aunque autorizó al Ministerio de Defensa a empezar las labores para el desarrollo de un nuevo misil hipersónico de alcance medio, una tarea que, según expertos, podría prolongarse por unos dos años. Putin rechazó en su momento el ultimátum presentado por EEUU que daba 60 días de plazo a Moscú para cumplir de manera "verificable" el tratado INF, el primer acuerdo de desarme nuclear de la Guerra Fría, considerado hasta ahora como uno de los pilares de la seguridad estratégica mundial. Moscú considera "inadmisible" la exigencia de que destruya el misil de crucero ruso Novator 9M729 (SSC-8, según la clasificación de la Alianza Atlántica), que, según la OTAN, viola el INF al superar los 500 kilómetros de alcance.



Por su parte, China pidió a Washington que negocie con Moscú en lugar de retirarse del tratado.



El ministerio de Exteriores chino sostuvo en un comunicado que la denuncia del pacto podría generar "consecuencias adversas", a la vez que descartó la negociación de un nuevo pacto multilateral que lo reemplace.



"China se opone al retiro de Estados Unidos y exhorta a Estados Unidos y Rusia a resolver debidamente sus diferencias mediante el diálogo constructivo”, dijo el comunicado.​ [Agencias Efe y AP) Read more











Maduro valora huir a países árabes o del este de Europa El embajador ante el Grupo de Lima, Julio Borges, afirma que Maduro y su gente "están tocando ya puertas de diferentes países para buscar una posibilidad de asilo o escondite cuando se vayan de Venezuela". El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, está "tocando la puerta" de países árabes y del este de Europa para su retiro, afirmó en una entrevista con Efe Julio Borges, embajador ante el Grupo de Lima del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. "Sí sabemos -dijo Borges- que ellos están tocando ya puertas de diferentes países para buscar una posibilidad de asilo o escondite cuando se vayan de Venezuela". Por "vía diplomática" la oposición venezolana ha recibido información sobre la posibilidad de que Maduro esté valorando exiliarse en "países árabes y países del este de Europa"; pero Borges rechazó ofrecer más detalles sobre el hipotético destino del líder chavista, en el poder desde 2013. Borges aseguró que Maduro ha contactado a Gobiernos con los que mantiene una conexión ideológica y también a naciones de ideologías más conservadoras. "Ideológicamente, de todo. Ha tocado la puerta a países árabes, ha tocado la puerta a países que no son ideológicamente similares a ellos porque tú sabes como son los comunistas que, al final, les gusta el socialismo para los demás, pero no para ellos", subrayó Borges con ironía. En los últimos días se han multiplicado las especulaciones sobre la posibilidad de que Maduro esté buscando un refugio por si se viera forzado a dejar el poder ante la presión de parte de la comunidad internacional, que respalda a Guaidó como presidente

"legítimo" de Venezuela. Esas especulaciones han sido alimentadas por el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien el jueves recomendó a Maduro que se retirara en una "playa" lejos de Venezuela y el viernes le amenazó con "Guantánamo" (Cuba), donde EEUU tiene una prisión militar para sospechosos de terrorismo. "La caída de Maduro en Venezuela -opinó Borges- va a ser la caída de los regímenes de Cuba y Nicaragua. Es finalmente la caída del muro de Berlín en toda América Latina". Borges, que buscó aislar internacionalmente al chavismo como presidente del Parlamento entre 2017 y 2018, consideró que Venezuela es un "Estado fallido" que está "ocupado" por Cuba con agentes insertados en los más altos estratos del poder, incluida la jefatura militar. En 2017 el diario comunista de Cuba Juventud Rebelde informó de que había 46.000 cubanos en Venezuela, pero aseguró que su objetivo era ayudar en 20 programas sociales entre los que destaca la misión "Barrio Adentro", destinada a fortalecer el sistema de salud pública. "La transformación de Venezuela va a ser la transformación de la libertad en toda América Latina", subrayó Borges. El venezolano fue designado el 29 de enero como embajador de Guaidó ante el Grupo de Lima, compuesto por una docena de países del continente americano. Borges y otros representantes de Guaidó, como su "embajador" en EE.UU., Carlos Vecchio, están tratando de afianzarlo como presidente interino de Venezuela y, por eso, esta semana se reunieron en Washington con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, entre otros altos cargos. Ahora, el objetivo de Borges es aglutinar más apoyos durante la reunión que el Grupo de Lima mantendrá el lunes en Ottawa (Canadá). Borges quiere obtener un "respaldo decidido" del Grupo de Lima a la apertura "urgente" de un canal humanitario y, además, ofrecerá garantías de que "pronto" Guaidó convocara unas elecciones "libres". Para esos comicios, Guaidó podría pedir ayuda a observadores internacionales de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), adelantó Borges. Asimismo, Borges solicitará al Grupo de Lima que aumente la presión sobre la cúpula civil y militar que, a su juicio, mantiene a Maduro en el poder; y que "tome medidas" contra aquellos que han cometido violaciones de derechos humanos, así como delitos de corrupción y lavado de capitales. En ese sentido, el opositor adelantó que "una idea muy buena" que se está barajando es congelar los activos de los autores de crímenes de corrupción para que ese dinero se transforme en "ayuda humanitaria", es decir, en alimentos y medicinas para los

venezolanos. Borges, nacido en Caracas en 1969, ha sido uno de los arquitectos de la estrategia internacional de la oposición venezolana. Esa estrategia ha permitido que Guaidó aglutine el apoyo como presidente interino de EE.UU. y de la mayor parte de los países del continente americano, incluidos Brasil, Colombia y Argentina; aunque Maduro mantiene el respaldo de Rusia, China, Bolivia, Cuba y Nicaragua, entre otros. (Con información de Efe) Read more











