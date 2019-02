Nuevo sitio en internet compendia aportación e historia de cubanos en Florida

El Centro de Estudios Cubanos (CSI) de Miami anunció este jueves el lanzamiento del sitio web interactivo "Cubans in Florida" (Cubanos en Florida), un portal destinado a divulgar la historia de los cubanos, su éxodo y logros en el conocido como "Estado del Sol".



El objetivo es que "Cubans in Florida" sirva como herramienta útil para conocer no solo la larga historia de los cubanos en Florida, sino acceder a la "biografía con fotos de prominentes cubanos" que han destacado aquí en el mundo académico, los negocios, la ciencia, la medicina, el arte o los deportes, dijo a Efe Jaime Suchlicki, director del CSI.



El sitio en internet cuenta con múltiples vídeos y ofrece material de soporte a estudiantes, profesores y toda persona interesada en conocer el devenir de los cubanos en Florida, así como su herencia, música y gastronomía en los ocho apartados que lo integran.



Se trata de una iniciativa patrocinada con fondos del estado de Florida que necesitó dos años de "trabajo arduo y mucho acopio de información y documentos" para su desarrollo y resultado final, agregó Suchlicki.



"Cubans in Florida" ofrece un vídeo de 26 minutos de duración que resume de manera amena, narrado en inglés y español por el actor de origen cubano Andy García, la historia de esta isla caribeña, además de un curso impartido por el intelectual y escritor cubano exiliado Carlos Alberto Montaner.



Otro apartado, "Viaje al exilio", relata el éxodo masivo de cubanos de la isla, una emigración que comenzó cuando Fidel Castro tomó el poder en 1959 y tuvo a la "década de 1960 como testigo de la emigración enorme y el exilio de los cubanos de clase media que fueron víctimas de la persecución política", apunta el portal.



Entre 1965 y 1973 se contabilizaron unos 300.000 refugiados cubanos que salieron en vuelos, cinco veces a la semana, desde La Habana con destino a Estados Unidos, destaca la web.



En este portal, continuó Suchliki, "la gente encontrará información sobre los cubanos que llegaron a Florida, datos demográficos, estadísticas y cifras", contenidos que resultan muy reveladores y atractivos para los estudiantes y el público.



Episodios como la fallida invasión de Bahía Cochinos en 1961, el derribo en 1996 de las avionetas de Hermanos al Rescate por cazas cubanos, que costó la vida a cuatro pilotos, o el caso del pequeño balsero Elian González, que era reclamado por su padre en Cuba y sus parientes cubanos en Miami no lo querían entregar, son también hechos sobre los que "Cubans in Florida" pone el foco.



Pero es especialmente el significativo impacto social, económico, político y cultural de los cubanos en Florida durante los últimos 60 años el que constituye el eje de esta iniciativa cultural.



El capítulo de la música cubana sirve para iluminar las influencias procedentes de África y Europa, sobre todo de España, y ofrecer un mosaico de los diferentes ritmos característicos de la isla: la contradaza, el calzón, la guaracha o el son.



"Cubans in Florida" funciona como un "centro de información e investigación" destinado a escuelas, universidades, investigadores e instituciones y cualquiera interesado en conocer las "contribuciones de las generaciones" de cubano-estadounidenses en Florida, reiteró el académico.

