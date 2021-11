"Ellos dicen que están combatiendo y no están haciendo nada", cubanos preocupados por nuevo brote de dengue

El Ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, reconoció en una entrevista con el diario Granma que hay serias afectaciones con un brote de dengue en todo el territorio nacional.

También anunció que tienen los recursos para combatirlo y aseguró que están "en condiciones de revertir la situación".

El titular de Salud precisó que por siete semanas consecutivas ha venido creciendo la tasa de incidencia de esta enfermedad y que todas las provincias han estado presentando casos, las más afectadas son Camagüey, La Habana, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y Holguín.

Residentes en la isla, entrevistados por Radio Televisión Martí, alertaron que la campaña antivectorial y de prevención en contra del mosquito Aedes Aegypti, portador del virus del dengue, esta desplomada desde hace mucho tiempo.



Es caótica la situación con el aumento de los casos de dengue en el municipio Arroyo Naranjo en la capital cubana, señaló el periodista independiente Vladimir Turró.

“No existe una campaña de prevención para contrarrestar este brote de dengue. Hace muchísimo tiempo que ya no se hacen pesquisas por las casas, los funcionarios de salud pública no vienen a fumigar, y no entregan el abate para echar en los almacenamientos de agua”, dijo Turró.

El ministro de Salud recordó que el dengue puede confundirse con la COVID-19, al tener síntomas similares como enfermedad viral algo que señaló también el comunicador independiente Adriano Castañeda, quien habló a Radio Martí desde la ciudad de Sancti Spíritus.

“La mayoría de las personas que se sienten mal primero van al consultorio médico, donde no se le practica la prueba rápida, ni tampoco el PCR, y entonces a la mayoría son diagnosticados con dengue, claramente el eterno dengue puede dejar a las autoridades en una mejor posición ante el visitante”, aseguró Castañeda.

Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora advierte que hay muchos casos de dengue en la provincia.

“La química que están utilizando para fumigar no es efectiva para poder diezmar un poco la proliferación del mosquito y las pesquisas que se están haciendo no traen medios algunos, no hay abate, no traen nada”, enfatizó Zamora.

En Cienfuegos es inexistente la campaña contra el dengue, aseguró a Radio Martí el comunicador independiente Alejandro Tur Valladares.

“Hace casi dos años que no veo que estén activadas estas brigadas de comunales y yo diría que en estos momentos eso está en punto muerto, se suma además que ya no se fumiga con avionetas en la zona pantanosa del municipio Girón, donde proliferan los mosquitos”, contó Tur Valladares.

Las condiciones epidemiológicas en Guantánamo son las peores para enfrentar el dengue, denunció el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco.

“El dengue en la capital provincial es un tema constante, es endémico, y en muchas zonas de la ciudad hay una gran acumulación de desechos, son vertederos”, alertó el comunicador.

Desde Camagüey, el activista Enrique Bartolomé Cámbara Díaz, dijo que allí las autoridades no se están preocupando por la fumigación y hay acumulación de basura prácticamente en toda la ciudad.

"Muchas veces no recogen los desechos por falta de petróleo, otras veces porque el tractor está roto, y ellos dicen que están combatiendo y realmente no están haciendo nada”, afirmó Enrique.