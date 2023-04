Nuevas normas sobre mujeres, atletismo y testosterona

Las atletas de pista y campo estarán sujetas a una estricta vigilancia basada en estereotipos de género en virtud de un nuevo conjunto de regulaciones globales, la última de una serie de políticas arbitrarias y cada vez más restrictivas, señaló la ONG Human Rights Watch.



World Athletics, el organismo internacional que rige las competencias de atletismo, aprobó una nueva versión de sus "Reglas de elegibilidad para la clasificación femenina" el 23 de marzo de 2023.

Las nuevas reglas, que entrarán en vigor el 31 de marzo, requieren que las mujeres con más testosterona de lo normal, y ciertos diagnósticos de variaciones en sus características sexuales y sensibilidad hormonal, se sometan a procedimientos médicos para reducir sus niveles de testosterona a 2.5 nanomoles/litro durante 24 meses para ser elegible para competir como mujer en cualquier evento de atletismo.

Estas regulaciones no se basan en ningún estudio científico nuevo y no tienen una base objetiva aparente, subraya HRW.



"Al igual que las versiones anteriores, estas nuevas regulaciones obligarán a las mujeres a someterse a intervenciones médicas innecesarias para alterar sus niveles hormonales simplemente porque su testosterona natural es atípica", dijo Minky Worden, directora de iniciativas globales de HRW. "La vigilancia, la estigmatización y los estereotipos son intrínsecos a estas regulaciones de pruebas de sexo".



El endurecimiento de la política "DSD" de World Athletics, que se refiere al término médico "Diferencias de desarrollo sexual", obliga efectivamente a más intervenciones médicamente innecesarias y, a menudo, dañinas en atletas perfectamente sanos como condición para competir, señaló la ONG.También amplía un sistema de vigilancia sobre los cuerpos de todas las mujeres deportistas.



Human Rights Watch encontró que versiones anteriores de las mismas regulaciones alentaron pruebas sexuales abusivas, discriminación, vigilancia e intervención médica forzada en mujeres atletas, lo que resultó en lesiones físicas y psicológicas y dificultades económicas.

Las mujeres percibidas como "demasiado masculinas" pueden convertirse en blanco de sospechas y chismes y pueden verse obligadas a terminar prematuramente sus carreras deportivas. Los estándares de feminidad que se aplican suelen tener un profundo sesgo racial, según ha descubierto una investigación, precisó HRW.



Añade que no existe un consenso científico de que las mujeres con testosterona naturalmente más alta tengan una ventaja en el rendimiento en todos los deportes. Los cuerpos de los atletas exhiben una variedad de rasgos ventajosos, algunos de ellos relacionados con las características sexuales, pero ciertamente no todos. A pesar de la amplia gama de niveles de testosterona entre los hombres, nunca ha habido regulaciones análogas para los atletas masculinos.



Las versiones anteriores de estas mismas normas de World Athletics, que permitían un nivel más alto de testosterona y solo se aplicaban a ciertos eventos, están siendo impugnadas actualmente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la corredora sudafricana Caster Semenya.



En una conferencia de prensa que anunció las nuevas regulaciones, el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, dijo a los periodistas que según las nuevas regulaciones, 13 mujeres que actualmente planeaban competir en el Campeonato Mundial de agosto de 2023 no serían elegibles.



El hecho de que World Athletics pueda señalar a 13 atletas que actualmente compiten y saber que no serán elegibles habla del alcance de la vigilancia sobre los cuerpos de todas las mujeres atletas que ya se está realizando bajo las regulaciones actuales, lo que probablemente empeore con las nuevas regulaciones, señaló HRW.



A lo largo de la historia de las pruebas de sexo, los reguladores deportivos han causado daño a las mujeres atletas, advirtió HRW. En 1985, el Comité Olímpico Internacional (COI) descalificó a una corredora de vallas española, María José Martínez-Patiño, luego de que las autoridades la sometieran a pruebas de sexo mediante pruebas cromosómicas. Los funcionarios la consideraron "cromosómicamente masculina" y la prohibieron competir. Los resultados de su prueba se filtraron a los medios.



Después de esa controversia, el COI comenzó a probar lo que se llama el "desarrollo testicular" o gen SRY, con la idea de que esta era la clave para evaluar a las atletas "sexualmente ambiguas" de la categoría femenina. Usando esta prueba, los funcionarios clasificaron a algunas mujeres como hombres, incluidas ocho mujeres en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996.



Luego, tras la presión de las organizaciones médicas y la Comisión de Atletas de los Juegos Olímpicos, el COI decidió detener las pruebas de sexo obligatorias de todas las mujeres, aunque algunas federaciones continuaron con la práctica basándose en la sospecha, es decir, haciendo pruebas a mujeres que pensaban que podrían no pasar una prueba de sexo.



Las pruebas basadas en sospechas son inherentes a las normas de World Athletics, que han dado lugar a la elaboración de perfiles y la selección de mujeres de acuerdo con los estereotipos de género. Las mujeres percibidas como demasiado "masculinas" pueden convertirse en blanco de sospechas, estigmas y campañas de rumores con efectos perjudiciales, dice HRW.



También dice que los estereotipos subyacentes que impulsan la segmentación están profundamente racializados. Bajo el barniz de legitimidad científica, algunas mujeres quedan atrapadas en pruebas y exámenes abusivos y médicamente innecesarios. Estas son abrumadoramente mujeres de color de África y el sur de Asia. El resultado puede ser la exclusión del atletismo competitivo y la eliminación de sus medios de subsistencia.



La entonces alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, advirtió en su informe de 2020: "La historia demuestra que, debido a que estas regulaciones se aplican en cientos de países, entre muchos actores, es imposible garantizar la privacidad".



En 2021, el COI aprobó un "Marco sobre equidad, inclusión y no discriminación en función de la identidad de género y las variaciones sexuales" luego de un proceso de años que incluyó consultas con los atletas afectados. El marco instó a las federaciones deportivas individuales a emprender un proceso para determinar sus propias políticas y brindó una sólida orientación sobre los derechos humanos.



El COI dijo que "los criterios para determinar una ventaja competitiva desproporcionada pueden, en ocasiones, requerir evaluar el rendimiento y la capacidad física de un atleta. Sin embargo, ningún atleta debe estar sujeto a pruebas dirigidas o destinadas a determinar su sexo, identidad de género" y/o variaciones de sexo".



"Las normas de World Athletics equivalen a vigilar los cuerpos de las mujeres basándose en definiciones arbitrarias de feminidad", dijo Worden. "Lo que tenemos ahora es un sistema que somete a vigilancia los cuerpos de todas las mujeres atletas. La identificación de atletas relevantes a través de la observación y la sospecha crea una situación en la que los cuerpos de las mujeres atletas son examinados, mientras que ese escrutinio no se aplica a los hombres".

(Informe de Human Rights Watch)