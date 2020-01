Noticiero estelar de TV holandesa aborda expatriaciones forzosas en Cuba

El programa de la televisión pública holandesa Nieuwsuur (Hora de noticias), que sale al aire de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, dedicó el martes un espacio de casi 19 minutos a la expatriación forzosa de opositores políticos en Cuba.

Con testimonios de los cubanos Eliécer Góngora Izaguirre, miembro de la Union Patriótica de Cuba (UNPACU) y Daniel Llorente, y del cubano-español Javier Larrondo, que dirige la organización Prisoners Defenders (Defensores de Prisioneros), el periodista Siebe Sietsma presenta las denuncias de sus entrevistados a la aerolínea Aruba Airlines, utilizada por la Seguridad del Estado de Cuba para desterrar a Góngora Izaguirre y a Llorente.

“Me decían que tomara ese avión a Guyana, y que si retornaba me iban a meter en prisión, donde me iban a matar”, le cuenta Góngora Izaguirre al periodista.

Relata que agentes de la policía política lo llevaron a la fuerza hasta la nave en la pista del aeropuerto, y le dijeron que si intentaba huir le darían otra golpiza. Iban detrás de él y le advertían que no mirara atrás, cuenta.

“Aruba Airlines es responsable, porque fue utilizada como transportista para expatriarme, para sacarme de mi país, de mi patria; sacarme de mi vida secular, de mi entorno, donde se encuentra mi familia: mi esposa, mis hijos”, manifiesta Góngora Izaguirre.

Llorente es presentado en el reportaje con el episodio que lo puso en la mira del régimen cubano: correr ondeando la bandera estadounidense frente a la tribuna donde estaba el gobernante Raúl Castro. Su testimonio es más breve, pero no menos crucial.

“Yo estaba bajo presión de dos oficiales de la Seguridad del Estado que me acompañaron hasta casi la puerta del avión, diciéndome que tenía que montarme, o de lo contrario iba a prisión”, declara Llorente. “Eso no es hacer algo voluntariamente”.

Góngora Izaguirre ofrece detalles de cómo lo arrestaron violentamente en presencia de su familia.

“Ellos entran, fuertemente rompen la puerta, y me dan una brutal golpiza delante de mi esposa y de mis hijos”, le dice al reportero. “Pegaban más fuerte en la mano que ya me habían quebrado días antes. Si más fuerte gritaban mis hijos [para] que no le pegaran por favor a su papá, más fuerte me pegaban ellos”.

Documentos de Aruba Airlines mostrados en el espacio de la televisión holandesa muestran una fecha de nacimiento de Góngora Izaguirre que no se corresponde con la de su pasaporte.

“Esa no es mi información, yo no brindé información”, declara el disidente cubano entrevistado por el reportero holandés. “No es correcto”.

El pasaje costó 580 dólares, pero el pasajero no sabe de dónde sacaron ese dinero. “Yo no lo pagué, nunca fui a la ventanilla en el aeropuerto, la policía política pagó todo. Ellos lo hicieron todo. Sin duda, Aruba Airlines fue utilizada por la policía política de Cuba como el transportista para expatriarme”.

El miembro de UNPACU cree que el régimen cubano y Aruba Airlines se están haciendo favores mutuos, según atestigua en el reportaje. Y reconoce que teme por su vida.

“Me escondo por el miedo que tengo”, dice Góngora Izaguirre. “Ellos me amenazaron de muerte. Denunciando las expatriaciones forzosas me sigo poniendo como diana; me podrán matar en el lugar que me encuentren”.

También entrevistado por el periodista holandés Siebe Sietsma, el director de la organización Prisoners Defenders asegura que fue testigo de todo lo que le ocurrió a Góngora Izaguirre.

“Yo estaba al tanto de cada paso de su historia”, dice Larrondo. “Él nunca compró el boleto. Él nunca habló con Aruba Airlines, nunca estuvo en el mostrador. Nadie le pidió su pasaporte. Fue llevado al avión con guardias, e incluso un guardia abordó el avión con él, lo cual es realmente extraño, para asegurarse de que estaba en el avión. El caso es: ¿Qué parte de la historia es la que Aruba Airlines no ve aquí?”