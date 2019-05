Nota del director interino de Estrategias de USAGM acerca del Informe

Después que TV Martí transmitió la falsa y antisemita nota sobre George Soros, el Director Ejecutivo y Director de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), John F. Lansing, me solicitó que supervisara una evaluación independiente sobre los programas de la Oficina de Transmisiones para Cuba, conocida como OCB (Office of Cuba Broadcasting). El propósito y alcance de esta revisión fue directo y amplio: estudiar el contenido producido por Radio y TV Martí, e identificar si cumplió o no con nuestros estándares de calidad y profesionalismo.

A partir de mi formación académica, estructuré esta evaluación para que fuera científica en el diseño de la investigación, independiente en el análisis y justa para el periodismo que se revisa. Organicé un panel de expertos con notable experiencia profesional en periodismo, Cuba y multimedia.

Se solicitó a los cinco expertos que revisaran una muestra representativa y aleatoria de noticias y contenido de opinión de OCB, de los ocho meses anteriores. Basados en sus propias áreas de experiencia, los revisores evaluaron el tema de forma independiente uno del otro, para garantizar una evaluación objetiva. Luego, el grupo se reunió para compartir los resultados, solo después que todo el contenido fue revisado de forma individual.

A lo largo del proceso, aseguré la independencia del panel y solo les pedí que evaluaran los programas en relación con nuestros valores periodísticos establecidos, así como la misión de la organización OCB y nuestra agencia, de ofrecer información objetiva y programación informativa. Junto con una revisión adecuada de la literatura, puedo decir con confianza que este estudio pasará el proceso de revisión por pares de cualquier revista académica importante en el campo de los medios y los estudios de periodismo.

Este informe se limita a OCB y, por lo tanto, a Radio y TV Martí, y no debe interpretarse para evaluar ninguna de las otras entidades de USAGM. Voice of America (VOA), Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE / RL), Middle East Broadcasting Networks Inc. (MBN) y Radio Free Asia (RFA) revisan su contenido de forma habitual y sistemática para garantizar que se cumplan los más altos estándares profesionales y que sean aplicados a lo largo de sus servicios informativos.

Los temas planteados aquí son exclusivos de OCB. El hecho de que cierta programación de noticias de OCB promueva un punto de vista o una política única es una situación, como los expertos señalan, "a diferencia de cualquiera de los otros servicios de noticias de la agencia". Los expertos también señalan que las directrices periodísticas del organismo "reflejan los principios que durante más de un siglo han guiado a los medios de comunicación independientes en Estados Unidos y, con el tiempo, en la mayoría de los demás países democráticos". Esto se deriva del mandato legal de la agencia de ser una "fuente confiable y autorizada de información precisa, objetiva y completa de noticias".

Tomamos esta directiva con seriedad. Como ha declarado el Director Ejecutivo, la ley y la política de la agencia requieren que dicho contenido siempre se "adhiera a los más altos estándares profesionales del periodismo". Este informe refleja nuestro compromiso colectivo con la responsabilidad y la transparencia. La evaluación independiente proporciona un punto de partida crucial para la necesaria reforma de OCB, la cual ya está en marcha.

Shawn Powers, Ph.D

Director Interino de Estrategias

U.S. Agency for Global Media