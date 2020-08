Nominan a Kamala Harris candidata a la vicepresidencia e interviene Barack Obama

Este 19 de agosto, en la tercera noche de la Convención Demócrata, se oficializó la nominación para la vicepresidencia en la boleta del Partido Demócrata de la senadora Kamala Harris. El plato fuerte de las intervenciones estuvo a cargo del expresidente Barack Obama, seguido por Hillary Clinton y la líder demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi.

El programa de la Convención Demócrata, realizada virtualmente, en la noche del miércoles estuvo articulado a lo largo de seis bloques y tuvo como maestra de ceremonia a la actriz Kerry Washington.

El primer bloque fue dedicado al "fin de la violencia con armas de fuego" y tuvo la intervención de la excongresista Gabrielle Giffords, quien fue víctima de un atentado. El segundo bloque tuvo como tema el cambio climático y fue la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham la ponente; el tercero trató sobre la inmigración y el mantenimiento de "las familias de inmigrantes unidas", con declaraciones de indocumentados.

El liderazgo femenino, en el cuarto bloque, tuvo su representación en la ex primera dama, ex senadora y ex secretaria de Estado Hillary Clinton, la líder de la mayoría demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi y la senadora Elizabeth Warren, una de las precandidatas a la nominación demócrata en esta contienda del 2020.

El quinto bloque tuvo como lema el de "una economía más perfecta" y el sexto se dedicó a lo que denominaron "un liderazgo más perfecto", con las intervenciones del expresidente Obama. La noche terminó con la aceptación de su nominación a la vicepresidencia de la senadora Harris.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, destacó que Joe Biden regresará al Acuerdo Internacional sobre el Clima si gana las elecciones de noviembre. La intervención de la gobernadora estuvo seguida de las intervenciones de varios jóvenes activistas medioambientales, que defendieron la política climática de Biden.

Giffords, excongresista demócrata, gravemente herida de bala en un ataque en Tucson (Arizona) en 2011, pidió el voto por Biden para "detener los tiroteos" en Estados Unidos.

Se escucharon las voces de Giffords y de otros supervivientes de tiroteos, entre ellos Emma González -una de las líderes del movimiento estudiantil por un mayor control de armas que surgió tras el tiroteo de 2018 en un instituto de Parkland, Florida.

Hillary Clinton, en su intervención advirtió a los estadounidenses de que sus vidas dependen de que acudan a las urnas este próximo noviembre a votar por Biden."Voten como si nuestras vidas y nuestras formas de vida dependieran de ello", afirmó Clinton. La senadora Warren, en un video desde un centro educacional, expresó su apoyo a Biden, con quien se enfrentó durante la campaña por la nominación demócrata.

Desde Filadelfia, el expresidente Obama expuso mediante un video su apoyo a su exvicepresidente y declaró que "tenemos que ponernos a trabajar para reforzarla (la democracia), volcando nuestros esfuerzos en estos 76 días (hasta las elecciones) y votando como nunca antes" por el candidato presidencial demócrata, Joe Biden y la aspirante a vicepresidenta,

Kamala Harris. También criticó a Trump, quien le estaba viendo en directo y emitió dos tuits en mayúsculas mientras su predecesor hablaba.

Kamala Harris afirmó que en los comicios de noviembre los estadounidenses pueden cambiar el curso de la historia. "En esta elección tenemos la oportunidad de cambiar el curso de la historia. Estamos todo en esta lucha", dijo Harris desde Wilmington (Delaware), estado de residencia de Joe Biden.

Como ya viene ocurriendo cada noche, el programa se pasó de las 11 de la noche, extendiéndose de nuevo hasta las 11:15 pm. Al finalizar el discurso de Harris, en la escena apareció Biden; se saludaron manteniéndose el distanciamiento, pero cuando las parejas de los dos candidatos aparecieron, los esposos se dieron las manos, y no tenían máscaras.

En diferentes momentos de la tercera jornada intervinieron los músicos Billie Eilish, Prince Royce y Jennifer Hudson, quien cerró la velada. La bendición final estuvo a cargo del Arzobispo Elpidoforos, quien encabeza la Arquidiócesis de la Iglesia Ortodoxa Griega en América.