“No tienen el derecho de destruir un país, ni la vida de la juventud y todos los cubanos”, advierte al régimen Anamely Ramos

La activista y curadora del arte Anamely Ramos mostró en redes sociales las fotos de los represores que se encuentran vigilando la vivienda del activista y líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre desde el domingo pasado.

La activista también le mandó un mensaje contundente a las autoridades, en el recalca que “no tienen el derecho de destruir un país ni la vida de la juventud y todos los cubanos”.

La curadora de arte responsabilizó al régimen cubano de la vida de Otero Alcántara, a quien ella se refiere como el “cuerpo indefenso" de un joven artista de 33 años.

“Así responde el Estado Cubano a un cuerpo indefenso que se expresa ahora mismo como la posibilidad inmediata de libertad para todos”, dijo la activista en un post de Facebook.

Ramos aseguró que, a pesar del acoso del régimen, las amenazas, chantajes y demás métodos que las autoridades castristas utilizan para callar a cualquiera que piense diferente, los cubanos deben seguir exigiendo sus derechos. “Nosotros no podemos parar tampoco. Estado Cubano: lo que suceda con Luis será la medida de tu derrota. Con él vamos muchos, muchos”, señaló la joven.

“Pero es una violencia vacía. Solo tenemos que empujarlo para corroborar que es de cartón. Todo lo que ha pasado es responsabilidad de ellos y su mafia perenne”, dijo la activista.

Ramos criticó el cerco policial del régimen en la vivienda de los activistas y periodistas independientes que, no solo supone un arresto domiciliario, si no que, además, no permite que amigos, familiares e incluso religiosos se acerquen a la sede del MSI. “Hay un grado de amenaza familiar, de amistades. Amenazan con que no se pueden ver a las personas en calidad de amigo, a quienes el régimen considera amenaza. Está llegando a ese grado de terror”, expresó.

La cubana confesó que la tensa situación que vive la isla es “inaguantable”, y aprovechó la oportunidad para mencionar el acoso policial que vive la activista y miembro del grupo 27N, Carolina Barrero, y el rapero contestatario, Maykel Osorbo, quien desde hace días perdió su celular por culpa de un agente de la Seguridad del Estado que se lo rompió.

Ramos, actualmente en México, donde cursa un doctorado, señaló que de pasarle algo a Otero Alcántara regresaría a la isla, a luchar por la libertad de Cuba, “hasta que ellos no se vayan del poder”.

“No piensen que todo eso va a terminar si Luis Manuel se muere o nos vamos del país. Le digo al Estado que, si a Luis Manuel le pasa algo, me va a tener que matar a mí también”, concluyó la activista.