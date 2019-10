Cubana denunció crimen contra Hermanos al Rescate en estreno del filme de los 5 espías

En medio de protestas de activistas, el director de cine francés Olivier Assayas presentó este sábado en Nueva York una nueva versión de su polémico filme "Wasp Network" que recrea las operaciones del espionaje cubano de la Red Avispa en los Estados Unidos.

En declaraciones a los medios de prensa que acudieron al estreno del filme en el Festival de Cine de Nueva York, trató de fijar una postura política ante el régimen de La Habana: “Ciertamente no soy pro Cuba, nunca lo he sido, no soy procastrista, estoy a favor de la democracia en Cuba y creo que está claramente reflejado en la película. Pero también pienso que de algún modo es también interesante representar a los espías, porque los espías han fascinado a los cineastas”.

Su declaración fue interrumpida por la activista cubana Liu Santiesteban quien gritó “libertad para Cuba” y denunció que los personajes que recrea esta película son culpables del asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 en aguas internacionales.

“Ellos mataron a cuatro gente y no están hablando de eso en la película”, dijo Santiesteban mientras era expulsada de la alfombra roja cuando intentaba llamar la atención sobre la implicación de los personajes de este filme en la acción donde perdieron la vida tres pilotos estadounidenses de origen cubano, Carlos Costa, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., y el residente cubano, Pablo Morales.

"Me colé en la alfombra roja como prensa, y estaba esperando turno para conversar con el director, yo le llevé la historia en español y en inglés sobre Hermanos al Rescate, le llevé las fotografías de los cuatro muchachos asesinados, que eran los verdaderos héroes de esta historia, no los espías y veo que no voy a tener tiempo de hablar con él, le doy los papeles y empiezo a gritar a todo el mundo allí lo que estaba pasando con la película", relató Santiesteban en entrevista con Radio Televisión Martí.

"Fue un momento importante porque lo increpé para que él tuviera que hablar de esto, para que no pasara por alto", explicó la activista.



"Esa película es propaganda porque sabemos que es incierta, porque sabemos que Hermanos al Rescate no era una organización terrorista, era una organización de derechos humanos que salvaba a cubanos en el mar y que de hecho salvó a miles de cubanos en el mar", recalcó.

A pesar de los múltiples intentos del régimen de La Habana por justificar la acción bajo el pretexto de que habían sobrevolado el espacio aéreo cubano, el derribo de las avionetas fue condenado por la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales. ​Una exhaustiva investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OAIC) determinó que las naves fueron derribadas en aguas internacionales, que las autoridades de Cuba no cumplieron los protocolos de aviso establecidos, tampoco intentaron desviar las naves fuera de las zonas de peligro, ni ordenaron a los pilotos que aterrizaran en un aeródromo designado.

Tras conocerse el informe, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1067 (1996) (13 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Rusia y China) que condenó el uso de armas contra aviones civiles y llamó al régimen de La Habana a cumplir con las leyes internacionales.