"No pertenezco a la oposición. Soy un cubano que quiere exigir y que se le escuche"

La policía política en Santa Clara detuvo y trató de minar la entereza de Víctor Arias Ruiz, uno de los firmantes de la notificación a las autoridades acerca de la marcha del 20 de noviembre en el territorio villaclareño.

El joven fue arrestado al salir de su vivienda, en la noche del miércoles, por dos agentes de civil que no mostraron identificación y lo trasladaron en un auto policial a la Unidad de Instrucción penal de la localidad donde fue interrogado e intimidado por un oficial de la Seguridad del Estado.

“Yo andaba sin camisa y en chancletas. No me dieron explicación de ningún tipo. Me llevan hacia la tercera unidad de Santa Clara, esposado. De ahí me sacan y me llevan para una unidad de instrucción. Vinieron alrededor de 10 agentes de la Seguridad del Estado. Me condujeron hacia un local donde me interrogó un Mayor y dos agentes”, relató a nuestra redacción Arias Ruiz.

“Me dijeron que tienen pruebas suficientes para meterme preso, que pueden quitarme a mis hijos, que me están dando una oportunidad, que lo que va a pasar el 20 de noviembre no es legítimo, que yo no tengo derecho a participar, que, si logro salir, porque lo más seguro es que no me dejen salir de mi casa ese día, me van a encarcelar inmediatamente”, denunció.

“Todo se movía alrededor del simple hecho de que soy uno de los que firmó la carta comunicando al gobierno cubano que se haría la marcha”, señaló Arias Ruiz.

“Realmente tengo miedo por mí, por mi familia. Quiero dejar bien claro que no pertenezco a ningún grupo de oposición. Soy un cubano que quiere exigir y que se le escuche lo que exige”, puntualizó.

Ruiz no es el único signatario de la misiva que ha padecido represalias en Villa Clara.

“Yo he sufrido el acoso en las redes sociales. Perfiles falsos, ‘ciberclarias’ han publicado videos míos de una entrevista que di para la Televisión, manipulados, con imágenes montadas sobre las manifestaciones del 11 de julio, haciendo creer que yo estaba incitando al desorden público, instigando a las personas a que incurrieran en un delito y de esa forma amenazándome sobre lo que me pudiera suceder”, dijo a Radio Televisión Martí Leidy Laura Hernández, miembro del movimiento de defensores de los animales en Cuba.

“No es una sorpresa para nadie. Ya todos estábamos preparados. El 20 de noviembre: Todo el mundo para la calle”, recalcó Hernández.

La marcha contra la violencia, convocada para el 20 de noviembre por la plataforma “Archipiélago”, tiene el fin de reclamar el respeto de los derechos de todos los cubanos, la liberación de los presos políticos y buscar una solución a las diferencias políticas e ideológicas a través de vías democráticas y pacíficas”.

El ejercicio cívico ha sido informado a los mandos en siete provincias, Pinar del Río, La Habana, Holguín, Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey y Guantánamo.

En Santiago de Cuba, Dariem Columbié, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue detenido cuando intentaba entregar en la sede del Poder Popular provincial el aviso sobre la celebración de la marcha pacífica.

Igual suerte corrió la activista Elsa Lisy Isaac Reyes cuando quiso entregar el documento en el municipio santiaguero de Palma Soriano.

En Pinar del Rio suscritores de la convocatoria para el 20 de noviembre, han sido hostigados por los cuerpos represivos.

El principal promotor de las demostraciones, el dramaturgo y creador de “Archipiélago”, Yunior García, fue llevado a un interrogatorio en la tarde del miércoles.

Este jueves en el perfil de Facebook del grupo, García manifestó que las madres de varios de los organizadores de la acción cívica están siendo acosadas por la Seguridad del Estado.