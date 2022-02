"No me voy a callar" dice esposa de preso del 11J acosada por el régimen (VIDEO)

El miércoles a las 2 de la tarde fue citada para la Unidad Municipal de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Güines, Saily Núñez Pérez, esposa de Maikel Puig Bergolla, juzgado por su participación en las protestas populares del 11 de julio en la localidad donde reside.

El motivo de la citación, según explicó Núñez Pérez en una directa en su cuenta de Facebook, fue amenazarla con nuevas represalias en contra de su esposo si ella continúa realizando denuncias en las redes sociales sobre la situación que él enfrenta en la prisión de máxima seguridad de Quivicán, donde estuvo por un tiempo en celda de castigo.

Puig Bergolla, de 40 años de edad fue condenado por el Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en San José de las Lajas, a 25 años de prisión, por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato en su figura agravada, instigación a delinquir e intento de asesinato.

Su esposa contó en la directa la forma en que le fue entregada la citación, aproximadamente a las 12 de la noche, con el policía llamándola por una ventana de su casa, donde está sola con sus dos hijos menores.

La mujer advirtió que no va a dejarse intimidar por las fuerzas represivas del régimen: "No he matado a nadie; otra, no soy prófuga de la justicia; otra, no le debo nada a nadie. Vuelvo y repito: yo he sido bastante clara [...] no me iba a callar, porque lo único que he hecho es pedir libertad y lo voy a seguir haciendo".

Núñez Pérez enumeró las razones por las que no está dispuesta a doblegarse ante las amenazas de los represores argumentando que el motivo de sus denuncias está avalado por las lágrimas de sus hijos, que lloran por su papá.

"Voy a seguir", mientras los pequeños pregunten dónde está su padre; mientras sean los niños quienes quieran "llevarle el saco a su papá"; "mientras digan que desean ver a su padre. Mientras mi hijo hable por teléfono con su papá y la voz y las lágrimas no le permitan hablar porque el llanto se la entrecorta, voy a seguir gritando por su papá".

"Ustedes le arrancaron el padre a mis hijos, no me voy a cansar de repetirlo para que estén atentos todos. Esto es libertad y vamos a seguir: ¡Libertad para Maikel y para todos los presos políticos!", concluyó.