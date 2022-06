"No me arrepiento de nada... me voy a morir de pie", dice desde la cárcel Maykel "El Osorbo"

El rapero y preso político Maykel Castillo Pérez “El Osorbo”, quien espera sentencia en prisión, expresó desde la cárcel 5 y Medio, en Pinar del Río, que no se arrepiente de nada y que “sigue en pie”.



Radio Martí reproduce un fragmento de la conversación que sostuvo El Osorbo con el periodista independiente exiliado en Estados Unidos Esteban Rodríguez, durante su programa Hablemos Claro.



“Un mensaje a tus seguidores, Maykel; un mensaje a tus seguidores, que te están oyendo ahora mismo, mi hermano”, pide el periodista y exprisionero político a su amigo y compañero de lucha: “Oye, que, nada, que yo sigo de pie, más nada que eso, sigo de pie, estoy de pie. Yo me voy a morir de pie, no queda más; nada de lo que yo pueda hacer”, responde a más de noventa millas el rapero contestatario.



“No me arrepiento de nada, yo no me arrepiento de nada porque no he hecho nada malo y sigo de pie, es lo que hay, ¿sabes?, es lo que hay, y vamos a seguir ‘conectaísimos’, yo sigo conectado”, expresa El Osorbo, acudiendo a la fórmula popularizada por su amigo y también prisionero político Luis Manuel Otero Alcántara.

“Imagínate tú; un negrito marginado, de La Habana Vieja, que cuando creció no tenía un zapato que ponerse y que, gracias a las personas me volví otra gente e incluso llegué hasta a arrepentirme de lo que fui, pero no me arrepiento de lo que soy ahora, porque sé por dónde camino, a dónde voy y sé lo que quiero, ¿sabes? (...) Por eso les digo a la gente y a todos mis hermanos que estamos conectados”, concluyó Maykel.



Miembro del Movimiento San Isidro, Maykel Castillo, “El Osorbo”, es uno de los autores e intérpretes de tema “Patria y Vida”, con el cual se convirtió en el único artista prisionero en ser ganador de dos premios Grammy Latinos en la historia del codiciado galardón cuando la canción, devenida en himno de rebeldía para los cubanos de todo el mundo, recibiera los dos trofeos en la edición de 2021.



El activista y preso político fue encarcelado en mayo de 2021. Tras el juicio, celebrado en mayo pasado, enfrenta una petición fiscal de 10 años de cárcel por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)