Más de 10 periodistas independientes y activistas vigilados en sus domicilios

Las autoridades castristas aplicaron el 8 de marzo un operativo de vigilancia policial en casa de más de 10 activistas y periodistas independientes en La Habana.

Los activistas Adrián Rubio y Anyell Valdés, ambos del Movimiento San Isidro (MSI), informaron que todo el día estuvieron vigilados. “Continúa el operativo de vigilancia montado por el DSE en contra de Anyell Valdés Cruz a esa hora de la noche”, escribió Rubio en su perfil de Facebook.

La periodista independiente, Iliana Hernández, amaneció con vigilancia policial cerca de su casa para evitar que salga a la calle. Esta vez, un poco más lejos de su vivienda. “Alejados para que no los grabe, ya decía yo, que raro que todos tengan vigilancia menos yo, y es que están en la esquina de K, a dos cuadras de mi casa”.

La activista Carolina Barrero denunció la vigilancia frente a su casa. Sin embargo, ella explicó que al salir fue detenida por las autoridades. Después de estar en la patrulla por un tiempo, le dijeron que la soltarían solo si no salía de su hogar, propuesta que rechazó. El resultado final es que los agentes le retiraron la vigilancia policial, dijo Barrero.

“Me dijeron que me retiraban la custodia policial, que podía salir, y me aseguraron que también se la quitarían a los otros. He sabido que a algunos les retiraron la custodia y a otros no. No podemos consentir el arresto domiciliario arbitrario. Queremos un estado de derecho y justicia social”, contó Barrero en la red social.

Algo parecido, pero con un final diferente, sucedió con el rapero El Osorbo, quién salió de su casa a preguntarle a los agentes por qué estaba rodeado y los cuerpos represivos respondieron con una detención agresiva. Todo quedó grabado en una directa que estaba hacienda el intérprete que forma parte de la canción “Patria y Vida”, con más de 3 millones de vistas en YouTube.

La escritora del diario 14ymedio, Luz Escobar, tuvo vigilancia frente a su casa y a las 6:00 pm informó que el operativo continuaba. “6:24 pm 'Luzbely, todavía no puedes salir'. La policía política haciendo su trabajo. #InformarNoEsDelito #DiaInternacionalDeLaMujer #8M2021", expresó la periodista en un post.

El activista Oscar Casanella también fue víctima. Quiso salir para comprarle un regalo a su esposa, pero no se lo permitieron. “Mi flaquita en este día de la mujer. Hoy el matriarcado en mi casa está al 100% para complacerte en todo".

"PD. Flaqui, hoy no puedo salir de casa a comprarte nada pues tengo operativo de la policía política afuera . ¿¿¿No sé a que le tiene miedo la dictadura hoy 8 de marzo ???”, lamentó Casanella.

Otros activistas, periodistas e intelectuales que estuvieron vigilados fueron Camila Acosta, Katherine Bisquet, Fabio Corchado, Yasser Castellanos, Verónica Vega, Amaury Pacheco e Iris Ruiz.