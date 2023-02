"No hay nada de nada", denuncian difíciles condiciones en cárceles de Boniato y el Combinado del Este

Dos manifestantes encarcelados por participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 han logrado denunciar las condiciones que están enfrentando en los penales cubanos, según advirtieron a Radio Televisión Martí sus familiares.

Se trata de Jorge Luis García García, condenado a 13 años por su participación en las protestas populares en Palma Soriano y encarcelado en la prisión de Boniato.

El prisionero le entregó a su hermano una carta en la que denuncia la situación general de los reos, el robo de los sustentos que le llevan los familiares, la pésima alimentación, la falta de ropa y cobijas para soportar el frío y la falta de asistencia médica y medicamentos.

Daniel García García, portador de la misiva, dijo a Radio Televisión Martí: “Me dijo que hiciera la denuncia, que es un derecho que él tiene, ya que no hay ningún órgano estatal que lo escuche".

"En esa prisión hay más 100 reclusos que ellos dicen que están de bajo peso pero en realidad es desnutrición, ya que las condiciones son muy malas para ellos en ese centro penitenciario. Todavía no le han dado ni abrigos para el frío, es una situación difícil para ellos allí”, describió el hermano del preso político.

La fuente asegura que su hermano tiene una tumor que requiere cirugía y un estudio, y que hasta el momento no le han dado la atención requerida.

“Es entre la zona del cuello y el pecho en la parte izquierda. Me dijo que le está aumentando de tamaño y le preocupa que pudiera ser algo malo, y dicen en ese centro que no tienen ningún tipo de medicamentos, ni guantes, ni otros instrumentos para hacerle una cirugía que requiere. Mi hermano fue a ver al médico, quien le dijo que no tiene recursos algunos para extraerle la tumoración”, agregó Daniel García.

En la capital, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que cumple 15 años de condena en el Combinado del Este, le explicó a su madre en llamada telefónica el martes que está sufriendo de varicocele y que el médico de la cárcel le dijo que hasta el jueves no lo pueden conducir al especialista.

Martha Domínguez explicó a Radio Martí: “Jorge me llamó ayer y me dijo que desde el fin de semana se le inflamaron los testículos y está sangrando mucho por perforaciones en esa sensible área, además de mucho dolor, donde él pidió que lo viera un médico, porque ya no podía aguantar más el dolor Solamente ha tomado los analgésicos que yo le llevé. El médico del Combinado le dijo que hasta el jueves no lo podían llevar al urólogo, y así en esas condiciones tiene que esperar mí hijo, siendo una persona diabética, un diabético bastante malo, que tiene que inyectarse insulina diariamente, las autoridades penitenciarias no lo han llevado al especialista porque es parte de la represión constante con los presos políticos”.

La consultoría jurídica Cubalex documentó en un informe del año pasado 14 técnicas de tortura aplicadas en las cárceles de Cuba. También denuncias de hacinamiento, malas condiciones higiénico-sanitarias, mala alimentación, limitación de derechos básicos, cambios repentinos de prisión que provocan desapariciones forzadas, traslados arbitrarios a centros de mayor rigor, huelgas de hambre como protesta, reclusión en celdas de castigo, falta o negación de atención médica e intentos de suicidio, entre otras situaciones extremas que enfrentan los detenidos.