“No hay cómo proteger a los niños del COVID-19”, advierten sobre regreso a las aulas en Cuba

En Cuba niños de la enseñanza primaria regresan el día 15 de noviembre a clases presenciales, mientras sus familiares viven una total incertidumbre.

Así lo dijo a Radio Martí desde Guanabo, La Habana, la activista María Elena Mir Marrero, quien opina que las escuelas no están preparadas para evitar los contagios por COVID-19, mientras duda de la drástica disminución en las cifras que reflejan los reportes oficiales.

“Primaria, que es la mayor preocupación nuestra […] ya deben empezar el día 15, según lo establecido. Aquí mismo, las escuelas no tienen las condiciones creadas, hasta el momento”, puntualizó Mir Marrero, quien dijo no saber si “el día 15, ellos hacen esas cosas rápidas que hacen que, cuando uno llegue a la escuela, vea el chorro de agua caer”.

Mir Marrero aseguró que no existen las mínimas condiciones de higiene para proteger a los más pequeños, el Hipoclorito, que se encontraba en tiendas “en moneda nacional, y que no faltaba”, apuntó, “aquí hace un mes y medio que no entra el Hipoclorito, ¡ni éso existe!”.

De acuerdo con la activista habanera, “no hay un gel antibacterial… ¡es que no hay cómo protegerlos! “. Sobre los nasobucos o mascarillas, subrayó que “todavía el Estado no se ha dignado a decir que, por libreta (racionados) coge un nasobuco. No vamos a decir que los regalen: por libreta, no han vendido uno, y con un nasobuco en el día tú no resuelves”.

Mir Marrero enfatizó en el peligro que corren los niños, que no comprenden el riesgo de contagio, y que deberán permanecer en las aulas todos juntos, sin las mínimas condiciones para su protección y añadió que, “todavía, no se han dado noticias de que se vayan a vender uniformes”.

Refiriéndose a los informes oficiales sobre el comportamiento del coronavirus en la isla, Mir Marrero indicó que “las cifras pueden haber bajado en un momento determinado por la situación que se creó aquí mismo, pero no a este nivel que dijeron, porque tú no puedes tener en un día tres mil casos y, al otro día, amanecer con cinco”, concluyó la opositora.

El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes 633 nuevos casos de coronavirus y 4 fallecidos a causa de la enfermedad, para un acumulado de 952 mil 634 contagios y 8 mil 240 muertes desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)