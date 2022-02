"No estamos a favor de ninguna dictadura": artistas españoles se niegan a cantar en festival organizado por esposa de Díaz-Canel (VIDEO)

El duo español Andy y Lucas aseguró en redes sociales que canceló su participación en el Festival de San Remo, a celebrarse en Cuba del 5 a 10 de abril, porque no apoya a una dictadura que encarcela niños y ahoga a la población.

"Andy y Lucas no apoya ningún régimen dictatorial, ni gente que mete niños presos, ni un pueblo que pasa hambre. Lógicamente, nosotros no vamos a ir para tapar parches. Nosotros no estamos a favor de ninguna dictadura, ni estamos a favor del régimen militar que tiene al pueblo ahogado", dijo este miércoles en un video uno de los integrantes del duo, el cantante Lucas González.

Según el artista, ellos desconocían que el festival estuviera organizado por el régimen de Miguel Díaz-Canel. Una de las organizadoras del evento es, precisamente, la esposa del gobernante cubano, Lis Cuesta.

"Con esa clase de cosas nosotros no jugamos. Hay que tener empatía, aunque nosotros somos españoles, pero hay que tener empatía por los pueblos que están sufriendo y, en este caso, Cuba lo es. Si algún día, por circunstancia, cambia el régimen, pues ojalá que hagamos un concierto multitudinario, como estamos acostumbrados, en La Habana, y hagamos una fiesta a la Libertad", añadió González.

Otro de los artistas españoles que ha cancelado su viaje a Cuba es Álex Ubago. Según dijo el cantante vasco, decidió no participar en el festival tras tener toda la información sobre la organización del evento.

"Quiero comunicar mi decisión de no viajar a Cuba para mi actuación en abril de este año. A pesar de mis fans en la isla y de la ilusión que me hacía estar allí por primera vez, tras tener toda la información sobre la organización del evento, y dada la situación que está viviendo el país, creo que no debo ir. Gracias por la comprensión", dijo el cantante en redes sociales.

(Con reporte de Michel Suárez desde Madrid)