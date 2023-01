Niegan libertad anticipada a preso político del grupo Clandestinos

Las autoridades cubanas insisten en negar la libertad condicional o el cambio de régimen penitenciario al preso político Jorge Ernesto Pérez García, condenado en 2020 a 4 años de privación de libertad como uno de los miembros del grupo “Clandestinos” que tiñeron bustos del apóstol José Martí con sangre de cerdo o pintura roja para representar el agravio del régimen cubano al ideario martiano.

Llegado el punto de cumplimiento para solicitar beneficios penitenciarios, a Pérez García le niegan el de la libertad anticipada, ya que afirman que no se aplican estos beneficios en los casos de tráfico de drogas.

“Ese funcionario no tiene calificativo, Chachaval, el director del Combinado del Este, porque decirme a mí, en mi cara, que mi hijo está pendiente a un juicio cuando ¡ya el juicio está hecho! Él no fue sentenciado, él fue absuelto y le pusieron, injustamente, un delito de tráfico de drogas que se demostró en el juicio que no había tal y no le dan sus beneficios”, lamentó, en conversación con Radio Televisión Martí, Mercedes García González, la madre del prisionero.

El Tribunal Provincial de La Habana negó, en seis ocasiones, la libertad bajo fianza al miembro de Clandestinos para que pudiera esperar fuera de prisión el juicio por el supuesto delito de tráfico de drogas que le atribuyeron.

“Por lo que a mí me informaron, cuando yo pedí al tribunal una libertad condicional y reclamé su beneficio, el tribunal me dijo que eso es interno en la Prisión entonces yo pedí la entrevista con el Jefe del Combinado del Este, para que él me diera una respuesta a por qué le están negando la mínima. La respuesta fue que mi hijo está pendiente a una sentencia ¡cuando ya hace dos años que está dictada esa sentencia!

La Ley de Ejecución penal de 2022 establece que es facultad del tribunal correspondiente, teniendo en cuenta “la índole del delito y sus circunstancias, y el comportamiento del sancionado en el establecimiento penitenciario”, el otorgamiento de la excarcelación anticipada.

“Son mentirosos, abusadores, no tienen justicia. No les importa el sacrificio de las familias. Es inhumano, lo que están haciendo con los presos. Descarado, mentiroso, injusto, sin moral”, espetó García en alusión a los funcionarios de prisiones.

“Como si a mis manos no llegara la sentencia, igual que a las del preso; como si él no tuviera familia, como si él no tuviera quien luchara por él. Desde el inicio están siendo abusadores, no sólo con mi hijo, con los otros dos, porque esa cantidad de años que le han echado por gusto es una injusticia total”.

Junto a Pérez García fueron sancionados Yoel Prieto Tamayo a 11 años de prisión y Panter Rodríguez Baró, a 15 años. Los tres por delitos de Difamación de las Instituciones y Organizaciones y de los Héroes y Mártires y Daños a Bienes del Patrimonio Cultural y Tráfico Ilícito de drogas.