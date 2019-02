Nicaragua: Oposición exige garantes internacionales para dialogar con Ortega

El secretario general de la Organización de Estados Americanos y el presidente del Parlamento Europeo coincidieron el miércoles en que no objetarían que Nicolás Maduro se postule como candidato en unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela.



Sin embargo, advirtieron que la celebración de esos comicios debe hacerse respetando estándares internacionales y con nuevas autoridades electorales para evitar un proceso fraudulento, como consideran a los comicios celebrados en mayo de 2018 en los que Maduro obtuvo la reelección para un segundo mandato consecutivo.



“Si no existe ninguna causal de inhabilitación constitucional, legal para que se presente el señor Nicolás Maduro, definitivamente puede presentarse a todas las elecciones que quiera”, dijo Luis Almagro ante una pregunta sobre la posibilidad de que Maduro opte a la presidencia.



Por su parte, el funcionario europeo Antonio Tajani agregó que “es importante respetar las reglas, porque si el señor Maduro pide ser candidato porque intenta hacer lo mismo que ha hecho en las últimas elecciones presidenciales, eso no se puede hacer”.



Pese a que se había mantenido firme en cuanto a su intención de gobernar hasta 2025, Maduro se refirió por primera vez a la celebración de nuevos comicios cuando retó este mes al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó -quien el 23 de enero se declaró presidente interino del país alegando que Maduro usurpa la presidencia- a convocar elecciones.



“¿Por qué no ha convocado a elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo?”, dijo Maduro durante una alocución televisiva. “Convoque a elecciones, señor autoproclamado”.



El equipo de la OEA especializado en procesos electorales dijo este mes que crear las condiciones mínimas necesarias para celebrar comicios imparciales en Venezuela requerirá un plazo de tiempo indeterminado y señaló como requisito indispensable que Maduro abandone el poder.



Tajani planeaba reunirse el jueves con la presidenta de la cámara baja estadounidense, la demócrata Nancy Pelosi, y viajar a Nueva York al final de la jornada para visitar el viernes al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres.