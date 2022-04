Nicaragua impide entrar a su territorio al médico cubano Alexander Figueredo Izaguirre

Nicaragua impidió este domingo al médico cubano Alexander Jesús Figueredo abordar un vuelo en La Habana rumbo a Managua.

Figueredo fue expulsado del sector de la Salud en Cuba por su postura frontal contra el régimen. Asimismo, las autoridades invalidaron los títulos que lo acreditan como doctor en Medicina y lo inhabilitaron para viajar al exterior.

“Yo estaba regulado y me quitaron la regulación, supuestamente, para que me exiliara, porque tengo que escoger entre el exilio o terminar preso. Pagué mi pasaporte, que bien caro que sale aquí en Cuba, saqué mi pasaje que me costó más de 5,000 dólares”, expuso el galeno a Radio Televisión Martí.



En el trayecto desde Bayamo, Granma, su ciudad de residencia, a la capital cubana, empleados de la agencia Tita Solution, emisora del boleto, le indicaron, por vía telefónica, que no podría abordar el avión.

“Al final Nicaragua me negó la entrada sin yo ser un terrorista. Nunca he estado en Nicaragua. Todavía me estoy explicando porque esta reacción de Nicaragua. Pero sabemos por lo que fue”, dijo Fernández Izaguirre en referencia a las artimañas de hostigamiento contra los opositores de la Seguridad del Estado.

“La agencia me devolvió el dinero del pasaje y ya estoy de nuevo en mi casa. Reitero que cualquier país que necesite de los servicios de un médico que por su pensamiento lo denegaron y lo incapacitaron aquí en Cuba, acepto asilo político en cualquier lugar del mundo”, recalcó.

La negativa del régimen de Daniel Ortega a que el médico abordase un vuelo con destino a suelo nicaragüense no es la primera que se produce contra ciudadanos cubanos desde el pasado noviembre, cuando Nicaragua eximió del requisito de visado a los viajeros con nacionalidad cubana.

Los activistas Héctor Luis Valdés Cocho, Esteban Rodríguez, Oscar Casanellas, Dairis González Ravelo, Niurcy Acosta Pacheco y su esposo Raúl González Manso y el pastor Carlos Sebastián Hernández Armas quedaron varados en aeropuertos de El Salvador y Chile cuando pretendieron volar a Nicaragua para, desde ese país, seguir viaje hacia Estados Unidos.