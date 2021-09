"Ni te atrevas a salir más pa' la calle", le advierten a Yuisán Cancio, manifestante de la protesta de Obispo

A Yuisán Cancio Vera, uno de los detenidos el 30 de abril por la manifestación de Obispo, le tomó por sorpresa su excarcelación ayer martes, día en que cumplió sus 36 años, según confesó en entrevista con Radio Martí.

Sin ser llevado a juicio, el joven, residente en La Habana del Este​, cumplió cerca de cinco meses en una prisión en Sandino, Pinar del Río, hasta que ayer le comunicaron inesperadamente este cambio de medida.

“Ayer fue de sorpresa, no me dijeron nunca que me iba. 'Recoja las cosas y salga para aquí afuera' y después allí el jefe de la prisión me firmó un papel y los de la seguridad me trajeron en un carro”, relató.



A pocas horas de salir de prisión Cancio explicó cómo fue su diálogo con los guardias que lo llevaron de regreso a casa: “En el camino no me decían nada pero cuando íbamos llegando, el capitán mismo me dijo: ‘Bueno, ni te atrevas a salir más pa' la calle, porque al final, mira lo que pasaste' y entonces yo le dije ‘pero fue injusto lo que ustedes hicieron porque por uno decir simplemente consignas y palabras allí no es para que me hubieran puesto cinco meses preso”.

Los agentes le explicaron que se encuentra bajo medida cautelar en espera de juicio donde se le acusa de los delitos de Desorden Público y Resistencia.

“Me dijeron que la Fiscalía decidirá más adelante si nos hacen el juicio o si nos dejan libres”, dijo el manifestante y agregó que su excarcelación se basa en una baja por modificación de la medida cautelar, ordenada por la Fiscalía General de la República.

En esas mismas condiciones fue también excarcelada Thais Mailén Franco Benítez.

La activista y madre de tres menores explicó en Facebook que está bajo una medida cautelar aún esperando una sanción por las acusaciones de "desorden público" y "resistencia".

En su breve intervención reiteró sus convicciones políticas de enfrentar al régimen comunista: "Con la dictadura no se dialoga".

"Estoy feliz porque sé que, aunque estemos privados de nuestra libertad, todos los días hay una persona que se levante diciendo 'Patria y Vida' y dándose cuenta de que se acabó", dijo la mujer, quien expresó inmensa gratitud por el apoyo y solidaridad recibida durante los cinco meses que estuvo en prisión.

[Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí]