Niña cubana llegó a Miami para recibir atención médica

El eurodiputado Javier Nart, representante del grupo político Renew Europe, alertó a las autoridades españolas y europeas que los médicos de las misiones cubanas "están en situación de servidumbre y sufren una violación frontal de sus derechos humanos y laborales".

"Realmente, [los médicos cubanos] son muy útiles, y la verdad es que hacen un gran trabajo. Pero a mí no me preocupa el gran trabajo, sino las personas. Y, en este caso, también le diría que los negros de los ingenios azucareros en Cuba hacían un gran trabajo, pero eran esclavos. Por lo tanto, el problema no es ese gran trabajo, sino las condiciones en las que se trabaja", enfatizó Nart en declaraciones a Radio Televisión Martí.



El integrante del Parlamento Europeo dijo estar preocupado por la "ignorancia" de la comunidad internacional sobre las misiones internacionales cubanas y recordó que el régimen de La Habana confisca a los médicos entre el 75 y el 90% de sus ingresos.

"Esto confronta con todas las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Y en ningún país democrático se admitiría que el Estado se quedara con ese porcentaje del trabajo de una persona", aclaró.

El eurodiputado liberal ha enviado cartas sobre el tema a Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y jefe de la diplomacia, por los casos de Italia, Francia y Andorra; así como a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, y a Ximo Puig, presidente regional de la Comunidad Valenciana.

"Me he dirigido a Borrell y le he puesto en comunicación lo que está ocurriendo en Italia y Francia. En este último caso, para para sus posesiones ultramarinas de Guadalupe y Martinica, etcétera. Y en Andorra, que es un país no comunitario, pero que tiene unos acuerdos con la Unión Europea", explicó Nart.

Y concluye el eurodiputado: "Si lo único que nos importa es que cuiden de nosotros, aunque quien cuida de nosotros no tiene absolutamente ningún derecho y se violan sus derechos laborales y humanos, me parece que es de un cinismo repugnante".