New York Times: Cuba sufre peor carencia de alimentos en 25 años; campesinos alertan que la crisis es total

La paralización del transporte está causando serias afectaciones al campesinado cubano y provocando además un significativo incremento del desabastecimiento en los mercados en todo el territorio nacional, informaron agricultores independientes desde la isla, entrevistados por Radio Televisión Martí.



Precisamente este lunes el diario estadounidense The New York Times mencionaba que la isla está "hundida en una de las peores crisis de alimentos en casi 25 años".

Tradicionalmente, en el mes de septiembre comienza en los campos cubanos la siembra de cultivos de ciclo corto, maíz, boniato, frijoles y yuca, producciones que este año ganan relevancia ante la actual crisis con los alimentos.

"En las provincias orientales el intercambio de las diferentes producciones entre los territorios es inexistente actualmente. Antes del cierre total, aquí traían ajo y cebollas que se producen en la provincia de Holguín y ahora nada de eso aparece", expresa desde Bayamo, en Granma, Emiliano González, quien es dueño de una finca.

"De una provincia a otra no puede circular nada, eso hace que se incremente más la hambruna porque al no poder mover todo lo que se produce en el campo, la situación será más complicada, porque va a haber cada vez menos alimentos, los mercados están prácticamente desabastecidos", destacó Emiliano.

Desde Quemado de Güines, Villa Clara, el campesino Ibar González dice que se están pudriendo las producciones en el campo porque no lo recogen.

Este cosechador de frijoles cuenta que siempre han existido problemas con la recogida porque el transporte controlado por el gobierno es caótico.

"Ya comenzó la cosecha del arroz y aquí se está perdiendo el grano, hay un molino en Sagua la Grande y por falta de transportación no se ha llevado hacia allá. Aquí en Ludgardita se está pudriendo el plátano y no lo recogen", señaló Ibar.

El usufructuario Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, Artemisa, afirma que esta situación se suma a la larga lista de problemas que tienen los agricultores.

"Ahora con esta paralización del transporte, muchos campesinos se han visto con las producciones tiradas en el campo, echándose a perder y a nadie le duele, es el campesino el que pierde, la situación cada día lo que hace es empeorarse, aquí no se ve el final del túnel nunca", dijo Alfaro.

La provincia de Pinar de Río enfrenta desde hace muchos meses escasez de combustible y transporte en el sector agrícola, nos dicen Esteban Ajete Abascal.

"Aquí en San Diego de Baños se perdió una gran cantidad de mangos, porque no había transportación para sacarlo del campo. Se hicieron incluso denuncias de esta situación. Si no hay transporte, el campesinado es quien más lo sufre, porque los productos hay que moverlos en el momento determinado para los mercados, eso no puede esperar", concluyó Ajete.

Desde Majibacoa, en Las Tunas, Edgar Pérez concluye que la Empresa de Acopio tiene el monopolio absoluto de la recogida y transportación de las producciones agropecuarias.

"No hay acceso a medios de transporte para llevar al agro lo poco que se produce. Antes de la pandemia ya era un problema, ahora es una crisis total. El hombre del campo no tiene ningún apoyo del Estado", denunció Pérez.

“El campesino ya no puede salir a vender sus producciones, el agricultor que cojan con una determinada cantidad de productos, se le decomisa la mercancía y le aplican una multa. Esto no tiene nombre, no hay momento en la isla en que se haya vivido lo que se está viviendo en estos momentos aquí en Cuba”, afirmó Edgar.

Al menos hasta el 30 de septiembre permanecerá suspendido el transporte interprovincial, en un intento por controlar la propagación del COVID-19 en el país.