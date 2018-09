Netanyahu: Israel descubrió otro "almacén atómico" secreto en Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sorprendió al mundo el jueves, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), al revelar la existencia de un segundo "almacén atómico" secreto iraní.

La instalación se encuentra a unos 5 kilómetros de otra en la que agentes israelíes irrumpieron en enero pasado, y donde obtuvieron 50,000 páginas de documentos y discos de computadora con información sobre armas atómicas, diseños de ojivas nucleares y planes de producción.

Aunque Israel había compartido previamente esta información con órganos internacionales de inteligencia y la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, después de la incursión en el archivo nuclear secreto, fue el jueves en la ONU que Jerusalén hizo pública por primera vez la noticia sobre este segundo sitio.

El primer ministro Netanyahu dijo a los delegados a la AGNU que la inercia del mundo ante la información de inteligencia que Israel brindó sobre el programa nuclear ilegal de Irán, lo obligó a hacer este nuevo y explosivo anuncio. Dijo esperar que la AIEA realice inspecciones inmediatas en las instalaciones nucleares de Irán antes de que Teherán pueda destruir todas las pruebas de que su programa nuclear aún está en marcha.

Según Netanyahu, el mes pasado las autoridades iraníes retiraron 15 kilogramos de material radiactivo de este segundo almacén secreto y lo dispersaron por Teherán en un esfuerzo por ocultar la evidencia de su desarrollo de armas ilegales.

Señaló que además de intentar ilegalmente eludir las inspecciones de la IAEA, Irán ha puesto en peligro a sus propios ciudadanos en la capital al exponerlos a material altamente perjudicial sin su conocimiento. Precisó que el servicio de inteligencia de Israel ha monitoreado los frenéticos intentos de Irán para eliminar las evidencias en este sitio, y advirtió que a menos que las inspecciones tengan lugar pronto, Irán podría conseguir ocultar sus actividades ilegales al mundo.

El primer ministro israelí ofreció por otra parte una visión de cómo Irán financió y dirigió deliberadamente el terrorismo y la guerra en la región, no solo contra Israel, sino contra muchos otros estados del Medio Oriente. También culpó al acuerdo nuclear con Irán de 2015 por empeorar la situación. "Este pacto no alejó la guerra, sino que la acercó a nuestras fronteras", dijo.

Netanyahu aseveró que Israel sigue decidido a evitar que Hezbolá, grupo extremista libanés armado y financiado por Irán, tenga éxito en su plan para consolidar sul poder en el Líbano y Siria en preparación para un ataque a Israel. "Tengo un mensaje para Hezbolá hoy: Israel sabe lo que están haciendo. Israel sabe dónde lo están haciendo. E Israel no les dejará salirse con la tuya", advirtió el jefe de gobierno israelí.

El martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dijo ante la Asamblea General que el pacto con Irán significó un aguacero de dólares para los líderes iraníes, que resultó en que, en los años posteriores al acuerdo el presupuesto militar de Irán creciera casi 40 % y la dictadura utilizara los fondos para desarrollar misiles con capacidad nuclear, incrementar la represión interna, y financiar el caos y la carnicería en Siria y Yemen.