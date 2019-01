Negociadores del ELN en Cuba se desmarcan de atentado y piden salvoconducto a Colombia

Los negociadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que están en Cuba negaron tener vínculos con el atentado que dejó 20 muertos el jueves en Bogotá y pidieron al Gobierno colombiano el salvoconducto estipulado en los protocolos de las conversaciones, según publican este martes medios oficiales, citados por la agencia EFE.



"La tarea nuestra en Cuba es sacar adelante la agenda de conversaciones, los hechos que ocurren en Colombia ni los conocemos ni tenemos injerencia o algo que ver con ellos", aseguró Israel Ramírez Pineda, alias "Pablo Beltrán", líder de la delegación integrada por diez guerrilleros.

Según Beltrán el ELN ha cumplido al "pie de la letra" la petición que hizo Cuba al grupo insurgente de "limitarse exclusivamente a los diálogos de paz", algo en lo que se han "centrado" desde que el proceso se trasladó de Ecuador a La Habana en mayo de 2018.



Beltrán acusó al Gobierno de Colombia de lanzar "una ofensiva militar" contra la guerrilla durante los últimos seis meses, frente a la que "ha habido respuestas como la del jueves", adujo.



El ELN reivindicó el atentado del pasado jueves 17 de enero contra la Escuela de Cadetes de la Policía colombiana en Bogotá, que dejó 20 muertos, más el atacante, y 68 heridos.

En respuesta, el presidente de Colombia, Iván Duque, levantó la suspensión de las órdenes de captura de la delegación del ELN en La Habana y pidió a Cuba su extradición inmediata, a lo que la Cancillería de la isla replicó que respetará los protocolos de los diálogos de paz.

La negociadores del ELN con el Gobierno de Colombia en los diálogos iniciados por el Gobierno de Juan Manuel Santos y suspendidos en agosto pasado tras la llegada de Duque al poder han permanecido en Cuba a la espera de la reanudación del proceso, si bien no se les ha visto en público en las últimas semanas.



Ante la demanda de extradición inmediata, Pablo Beltrán recordó al Gobierno de Colombia que de suspenderse el diálogo, Duque debe respetar el acuerdo que garantiza el retorno seguro de los negociadores de la guerrilla.



"Hay un protocolo que dice que en caso de interrupción de las conversaciones el propio Estado debe dar garantías para nuestro regreso, entonces lo que debe es cumplir lo pactado en vez de pedirle cosas imposibles a Cuba", insistió el jefe negociador.



Beltrán aseguró que respeta la posición de Cuba como país garante y sede permanente del diálogo, y afirmó que "cualquier actividad por fuera de las negociaciones no le incumbe y no tiene por qué responder por ella".

(Con información de EFE)