"Necesito el apoyo de ustedes en las redes sociales" pide la madre del rapero Randy Arteaga, detenido el 11 de Julio

La madre del rapero Randy Arteaga pidió en un video difundido en Facebook apoyo para el caso de su hijo, quien fue detenido el 11 de julio durante las protestas populares en Santa Clara y confinado en la prisión de Guamajal, donde se enfermó de Covid-19.

“Soy la mamá de Randy Arteaga, joven detenido en la manifestación del día 11 de Julio aquí, en Santa Clara. Necesito el apoyo de ustedes a nivel de las redes sociales porque desde el día 26 de julio no sabemos de Randy. Él es asmático crónico; él es alérgico y ahora me informo de que tiene la Covid”, explicó la madre de Arteaga.

“Estoy muy preocupada porque, en carne propia, hemos vivido que todos en mi familia hemos pasado por la Covid y he perdido, en quince días, a cuatro miembros de mi familia. Quiero decir que mi preocupación es muy grande porque no sé lo que le pueda pasar en estos momentos en que él está ingresado en el hospitalito de Guamajal y no se tiene conocimiento de cómo está su salud”, agregó la madre del rapero villaclareño.

“Entonces”, continuó su apelación, “yo le agradecería a todo el mundo que compartan este video en las redes sociales y den la fuerza (para que) le puedan dar la libertad hasta el juicio, no sé, pero que pueda él salir. Él tiene una niña de 6 años que pregunta todos los días por él, no tenemos respuesta que darle porque no sabemos de él”.

Según la madre de Randy Arteaga, su hijo es “un muchacho bueno, que vive de su trabajo, del cual lo botaron por estar en la manifestación, pero es un muchacho muy amado por todos nosotros, para que sepa que él no está solo, que nosotros estamos aquí con él, apoyamos todas sus ideas porque él salió a defender sus ideas y nosotros lo apoyamos”.

Randy Arteaga se encuentra en prisión preventiva acusado de desorden público. Su abogado no ha podido visitarlo ni ver su expediente. Ha denunciado golpizas durante su detención.