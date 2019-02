NBA: Giannis guió al Milwaukee a importante victoria ante Boston

"Estoy emocionado porque este año estamos en una buena posición para competir", dijo el primera base en los entrenamientos de pretemporada.

En su última temporada antes de ser elegible para la agencia libre, el pelotero cubano José Abreu piensa que los Medias Blancas de Chicago pueden transformarse en un equipo ganador.



"Tenemos mucho talento. Nos estamos preparando para el punto donde vamos a ser un equipo muy bueno. Creo que este puede ser el año donde empecemos a mostrar lo que podemos hacer".



Abreu fue al Juego de Estrellas la temporada pasada, pero se lesionó en la segunda mitad de campaña y finalizó con 22 jonrones, 78 impulsadas y un promedio de.265, todos los números más bajos en su carrera desde que llegó de Cuba, previo a la temporada 2014. Fue la primera vez en cinco campañas que no tuvo al menos 100 producidas.



Chicago perdió 100 juegos el calendario anterior y el mejor récord de los Medias Blancas en los últimos cinco años fue 78-84 en 2016.



"Estoy emocionado también porque conozco la calidad de la gente que tenemos aquí", aseguró. "Simplemente quiero estar en el campo y jugar y demostrar a toda la gente lo que podemos hacer".



Los Medias Blancas hicieron un canje por Yonder Alonso, otro cubano que dividirá tiempo con Abreu en la primera base y como bateador designado. Alonso bateó para .250 con 23 cuadrangulares y 83 remolcadas la campaña pasada con los campeones de la División Central de la Americana, Indios de Cleveland.



"Lo he conocido por mucho tiempo y estamos en la misma página, justo aquí tratando de ayudar a este equipo en cualquier capacidad que nos soliciten", refirió Abreu.



El manager Rick Rentería no prevé dificultades para decidir el tiempo en primera base y como bateador designado para ambos peloteros.



"Los enfrentamientos jugarán un papel en eso, pero ahora tienes a dos muy buenos en primera base", estableció.



Abreu fue parte del contingente de los Medias Blancas que se reunió en diciembre con el agente libre Manny Machado, quien es cuñado de Yonder Alonso.



"Fue una conversación extraordinaria", dijo Abreu. "Ricky y yo hablamos con él. Le hablamos sobre nuestra organización, nuestro plan, lo que queremos conseguir aquí. Y lo captó. Entendió eso. Nos gustaría tenerlo. Pero si no lo tenemos, también creo que vamos a estar bien, porque tenemos muchachos con talento que pueden jugar".



Abreu ganará 16 millones de dólares, un incremento de tres millones. Se encuentra entre los jugadores por convertirse en agentes libres que serán monitorizados en el mercado.



"Me gustaría permanecer con esta organización por siempre", deseó. "Pero esa es una de las cosas que no puedo controlar en este momento".

(Agencia AP)