"Nadie me va a callar": responden familiares de presos del 11J a las amenazas de la Seguridad del Estado

En las últimas horas, familiares de presos del 11J han sido citados e interrogados por oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE), con el propósito de que abandonen las denuncias que realizan en redes sociales sobre la situación que enfrentan en prisión sus seres queridos presos.

Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, de 29 años de edad, sentenciado a 21 años de prisión por el presunto delito de sedición y actualmente en el penal Combinado del Este, fue citada para la Unidad Policial del reparto Capri, en Arroyo Naranjo, La Habana, por un alto oficial del Ministerio del Interior (MININT).

El oficial la amenazó con presentarle cargos por las denuncias que ella realiza en redes sociales sobre la situación de Pérez Estrada, comentó Prieto La Rosa.

“Me dijo que yo estaba a punto de cometer un delito. No sé de qué delito habla este oficial, porque a mí no me pueden llevar a prisión por pedir la libertad de mi esposo. Nadie me va a callar, y se lo dije bien claro. Yo lo que no puedo permitir es que mi pequeño hijo se crie sin su padre, sabiendo que mi esposo está cumpliendo 21 años de cárcel injustamente”, aseguró la mujer.

También fue citada Martha Domínguez, madre del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, quien cumple 15 años de condena en la prisión Combinado del Este.

Durante el interrogatorio, en la estación municipal de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Güira de Melena, en Artemisa, fue amenazada por sus denuncias.

“Ellos me citaron, un capitán de la Seguridad del Estado que me dijo que estuviera tranquila, que no publicara más nada, que todo se solucionaría. Y yo le dije que ellos sabían muy bien que Jorge era inocente, y también le dije todos los problemas y abusos que están ocurriendo en estos momentos con mi hijo en el penal, donde le están negando sus medicamentos y alimentos”, señaló la madre de comunicador.

Desde San José de las Lajas, en Mayaquebe, Layda Yirkis Jacinto, madre de Aníbal Yasiel Palau Jacinto, recluido en la prisión de Quivicán desde el 12 de julio y aún sin petición fiscal, alertó que ya las amenazas llegan, incluso, hasta su hijo en el penal.

“Todo esto está sucediendo por lo mismo, quieren que todos los familiares se callen la boca y que soporten los abusos. En el caso de mí hijo, lo están amenazando, incluso, con mandarlo para una prisión en Guantánamo. Ya él le dijo que lo mandaran para donde ellos quieran. Las autoridades, sencillamente, están cometiendo ilegalidades y arbitrariedades con nosotros, intimidando, no más que eso”, destacó Jacinto.

En Palma Soriano, Santiago de Cuba, la Seguridad del Estado acaba de visitar a Jorge García, padre del preso del 11 de julio Jorge Luis García, condenado a 12 años de prisión y recluido en la prisión de Boniato, en pésimas condiciones.

“Siempre nos persiguen. Aquí estuvo uno de la policía política para amenazarme, y yo le expliqué que habían condenado a esos muchachos por gusto, porque ellos no habían hecho nada. Algún día se pagará toda esta injusticia”, afirmó el padre del preso político.

Annia Zamora Carmenate, en Carlos Rojas, Matanzas, también está siendo acosada, multada y perseguida por la denuncia que diariamente realiza sobre la situación de su hija, la Dama de Blanco Sissi Abascal Zamora, condenada a cinco años de privación de libertad y recluida en el penal de mujeres La Belloté, en Matanzas.

Zamora Carmenate recalcó la importancia de dar a conocer los rostros de los presos del 11 de julio.

“Nosotros, sus familiares, tenemos que denunciar su situación diariamente. Yo voy a continuar a pesar del acoso, porque nosotros somos las voces de esos presos políticos”, advirtió la activista.