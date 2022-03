Nada que celebrar, dicen las cubanas sobre el 8 de marzo

En Cuba, donde se celebra el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer al igual que en otros países, muchas mujeres no tienen nada que celebrar debido a las carencias que sufren por el deterioro económico y social del país, además de continuar enfrentando desigualdades y la violencia de género.

Desde el municipio Regla, en La Habana, quien se identificó como María del Carmen declaró a Radio Martí no tener ilusiones ni razones para celebrar.

“No, yo no tengo nada que celebrar; no me da ilusión ninguna. Estamos pasando mucho trabajo para poder comer ¿qué invento?, ¿qué tengo? ¿qué puedo buscar? El dinero no te alcanza”, expresó.

Otro de los problemas que padece la mujer cubana es la falta de medicamentos. También en Regla vive la activista Evelín Pineda, paciente de VIH Sida. Su hijo de seis años nació VIH positivo y, desde hace meses, no encuentra los fármacos retrovirales, lo que hace que el virus se replique y destruya sus defensas.

“Mi niño no tiene retrovirales hace seis meses, me le quitaron la dieta que le daban, por lo menos una bolsita de leche le daban, un pescadito, le daban un pollito… ya todo eso se lo quitaron. Yo me estoy volviendo loca con el tema de mi hijo enfermo aquí en Cuba y mi hijo flaquito, bajito de peso, desnutrido porque no tengo de dónde sacar”, denunció.

El pasado año, Cuba dio a conocer una agenda estatal para atender la violencia de género, aprobando el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres.

Sin embargo, recientemente la revista feminista cubana Alas Tensas informaba que 36 mujeres fueron víctimas de la violencia machista en Cuba, una cifra según la publicación, superior a lo registrado en 2020, año que cerró con 28 feminicidios.

Oscar Cuadrado, padre de Beatriz Cuadrado Batista, joven de 22 años asesinada en Gibara, Holguín, por su expareja en 2020, señaló a Radio Martí:

“En los días en que murió la niña, había un evento de esos hablando de la violencia de género y todas esas cosas pero, al final, si nosotros no llegamos a protestar y estar en desacuerdo, (al asesino) le hubieran echado el mínimo de la sanción. Las leyes no están acordes con la magnitud del hecho”, afirmó el padre de la víctima.

La plataforma Yo sí Te Creo en Cuba también destacó este martes que las cubanas no tienen nada que celebrar en este día.

El grupo enfatizó en la represión a las activistas cubanas, la violencia política y la violencia de género y enumeró otros problemas como el creciente número de feminicidios y las 76 mujeres en detención por razones políticas. También recordaron que las cubanas no cuentan con refugios ni protocolos específicos para víctimas de violencia de género.