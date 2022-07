“Nada que celebrar", dicen activistas en relación al aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y de Bayamo

Activistas resaltaron la grave situación de Cuba y denunciaron cortes selectivos de internet este 26 de julio, día que se cumple otro aniversario del asalto al cuartel Moncada.

“Estoy sin internet. Nos lo quitan a los activistas, cada vez que hay una fecha, un aniversario, una campaña. Esto no es una fiesta de júbilo para el pueblo cubano. Es una fecha de dolor, de hambre, de desesperación. No hay comida, no hay medicamentos, no hay hospitales que sirvan”, dijo Aliuska Gómez, residente en el municipio Marianao, sede provincial de las celebraciones oficiales en La Habana.

“En Marianao, las colas son interminables, la luz la quitan constantemente, en mi barrio la madrugada completa estuvimos sin electricidad. Muchos vecinos se quejan de que no les llega el agua, no hay nada en Marianao igual que en Cuba entera", dijo.

“Yo vivo en Los Pocitos, un barrio marginal, está malísimo. Las casas tienen el techo malo, hay muchas que no tienen mi piso [de lozas]. Las personas aquí están cansadas de hablar con la delegada [del Poder Popular], y a diferentes instituciones y no arreglan nada. Si están arreglando una parte del barrio, pero lo que le hicieron fue la fachada, más nada”.

Marianao se volvió popular por estos días gracias a un reportaje de la televisión nacional que lo presentó como un próspero lugar en el que no se hacen colas ni cortan la electricidad, siempre hay agua corriente y abunda la carne de pollo.

La periodista Luz Escobar, residente de La Habana, también protestó porque en la mañana de este martes se percató de que no tenía datos móviles. La reportera del diario 14ymedio publicó en Twitter una imagen de su teléfono, que muestra la letra E en vez de 4G.

“Estaba sin internet hace un ratico. Lo quitan porque les da la gana, la situación no tiene nada que ver con esto de quitar el internet. A otras personas que no son opositores puede que le bajen un poco la banda, pero tienen internet. A uno se lo tumban completo y cuando te llegue el tiempo de decir se acabaron los 30 días, no importa si no lo usaste”, señaló Anaís Remón, vecina de La Güinera, en Arroyo Naranjo.

En su alocución en Cienfuegos, donde se celebró el acto central de este 26 de julio, el gobernante Miguel Díaz-Canel apeló al espíritu de los asaltantes al cuartel Moncada para afrontar la actual crisis y culpó a Estados Unidos de la grave crisis del país, donde campean la escasez, la inflación y la dolarización parcial de la economía.

A la conmemoración asistieron unas 10.000 personas según los organizadores.

“Tuvieron que buscar de las diferentes provincias a sus lamebotas para llenar la plaza. No hay nada que celebrar. Aquí en Cienfuegos hay tremenda tristeza, el pueblo estaba desolado por completo. De hecho, ha sido el 26 más rápido que se ha celebrado en toda historia de esta mal llamada revolución”, indicó el cienfueguero Benito Fojaco Iser.

“Mucha hambre y muchas necesidades. Y sobre todas las cosas, el deseo que esto acabe ya, que la dictadura se venga abajo por completo. Porque ya la sociedad no aguanta más. Cienfuegos ha estado militarizado por varias semanas y la internet han estado quitándola y con poca potencia”.

Como habitualmente hacen, los medios de prensa estatales, únicos autorizados a trabajar legalmente, consagraron numerosos espacios a preponderar los asaltos del 26 de julio de 1953 y su repercusión más de seis décadas después.