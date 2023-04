Nace MeTooCuba para dar apoyo a mujeres víctimas de abuso machista

Bajo el nombre de MeTooCuba, y con el mensaje de "No estás sola" y "Nosotras te creemos", ha sido creado en la isla un nuevo movimiento dedicado a defender a las mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia machista.

"Conscientes de que dondequiera que hubo una persona víctima de violencia sexual acompañada por otras hubo un MeToo, nace hoy este espacio seguro autogestionado por mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas, sobrevivientes y denunciantes de violencia sexual en Cuba", anunció MeTooCuba en un comunicado.

Es un mensaje enviado directamente a "las mujeres cubanas, posibles víctimas o sobrevivientes" de la violencia machista o sexual, que "pueden disponer o no de acompañamiento especializado". Al mismo tiempo, señala que el espacio surge ante la ausencia de apoyos institucionales en Cuba.

MeTooCuba les recuerda a las mujeres cubanas que "no están solas", y resalta que quedan a su disposición, tanto las redes sociales del movimiento, como otras herramientas que crearán para "las personas sobrevivientes de violencia sexual, que servirán también para brindar información y orientación sobre esta forma de maltrato machista".

El movimiento se refiere a las recientes acusaciones por violencia sexual hechas por @MeToo mundial contra el actor francés Gérard Depardieu y el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos.

"Ambos hombres (han estado) vinculados de distintas maneras al poder en Cuba y con relaciones sostenidas con instituciones culturales", dice el texto.

El espacio informa que Depardieu, al parecer, ha visitado Cuba en 1996 para el cumpleaños 70 de Fidel Castro y en 2009 para el 90 aniversario del tabaquero Alejandro Robaina. "Su amistad con los Castro comenzó, según ha confesado públicamente, en 1992, vinculada con la comida y extendida a la caza de animales".

Añade que "nuevas acusaciones contra el académico Boaventura de Sousa Santos han sido públicas, a partir de un artículo divulgado esta semana en el libro 'Sexual Misconduct in Academia: Informing an Ethics of Care in the University (Routledge, 2023)'. En dicho libro, es señalado como acosador sexual por varias investigadoras del Centro de Estudios Sociales".

De Sousa Santos visitó Cuba en 2019, precisa el comunicado. Asimismo, recuerda lo que señala "El manifiesto Todas sabemos":

“El acoso sexual y moral, el extractivismo intelectual (la práctica de plagiar o reproducir el trabajo de otros sin citar, presentándolo como suyo), así como otras formas de violencia son estructurales y estructurantes de un sistema académico fundado en marcadas jerarquías profesionales y divisiones de clase, género y raza”.

El movimiento extiende su mensaje "a posibles sobrevivientes del profesor de origen brasileño Fred Rohner, acusado por alumnas y exalumnas de la Pontificia Universidad Católica del Perú hace 3 años, con lazos en espacios académicos cubanos como el Centro para la investigación y desarrollo de la música cubana (CIDMUC), de lo que hemos tenido noticias gracias al debate en torno a la violencia sexual en el ámbito académico".

El espacio defensor de los derechos de las mujeres ha hecho un llamado a las instituciones y gobierno cubanos a pronunciarse en los términos adecuados sobre estos hechos y brindar apoyo a las posibles denunciantes cubanas.