"Murió en la calle como un perro", se lamentan hijos de canadiense fallecida en Cuba

Por tercera vez en dos semanas, la Seguridad del Estado impidió a la periodista independiente Luz Escobar salir de su casa. En la noche del lunes, la comunicadora denunció su situación a través de Radio Martí.

Un agente de nombre Ramsés que vigilaba el edificio donde reside le informó que no podía salir de su vivienda. "Esto se repite por tercera vez en menos de dos semanas", dijo Escobar.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, la periodista dice que el agente no explica las razones por las que le impide salir. "Esa persona me dice que está cumpliendo órdenes (...) que él no me va a permitir salir, y que si yo salgo voy detenida".

"No sé si es que quieren rendir por cansancio a los periodistas independientes, a los activistas, o si de verdad es que quieren impedir que lleguemos a algún lugar. Si es que no quieren que vayamos a cubrir sus conmemoraciones por la muerte de Fidel Castro. No sé si no quieren que vayamos al mercado de Cuatro Caminos a reportar lo que ocurrió aquel día (...) pero están -cada vez con mayor intensidad- reprimiendo, acosando", señaló.

La periodista del diario independiente 14ymedio citó el caso del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, que "en menos de dos semanas ha sufrido incontables detenciones".

En su caso, con dos hijas pequeñas, "quedarse en una casa sin poder salir es muy difícil (...). No puedes explicarles tampoco a los muchachos con detalles lo que está ocurriendo (...). Para una madre es muy difícil manejar esa situación, pero de la mejor manera he tratado de hacerlo para que ellas no tomen eso como algo traumático".

En el momento en que se le impidió salir del edificio, Escobar iba a comprar el pan con su hija Paula. "Es importante que esto se denuncie porque es una violación a los derechos más elementales de una ciudadana que no ha cometido delitos ni tiene una causa pendiente ni una orden en su contra para evitar que salga de su casa", denunció la periodista en el video.

Escobar subrayó que ninguno de los agentes le ha mostrado "un documento legal para ejercer ese poder sobre mí de no dejarme salir".

La joven hizo un llamado a la prensa acreditada en Cuba a informar sobre su situación. "Hoy es a mí y mañana es a otro y creo que se está repitiendo demasiado. Este es un año donde se ha incrementado mucho la represión contra activistas, periodistas independientes y artistas" incómodos para el régimen.

La comunicadora independiente afirmó que intenta sobrellevar la situación "porque yo quiero seguir haciendo periodismo independiente en Cuba y eso no me puede afectar en mi vida, que es lo que ellos quieren lograr", concluyó.

La periodista recibió el comentario solidario de cientos de usuarios en las redes sociales, que se unieron a la denuncia y exigieron a las organizaciones internacionales pronunciarse sobre su caso.

Este mes, Escobar fue incluida en la iniciativa "Mujeres Héroes del Periodismo", que lleva adelante la International Women's Media Foundation (IWMF), con el apoyo del Centro Knight UT, junto a la periodista Elaine Díaz, del medio no estatal Periodismo de Barrio.