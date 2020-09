Multas de hasta 3,000 pesos a quienes violen medidas por COVID-19 en La Habana

El régimen cubano dispuso la aplicación de multas de hasta 3,000 pesos a quienes violen las medidas restrictivas extremas para frenar el rebrote de coronavirus en La Habana, según un decreto publicado este lunes en la Gaceta Oficial.

Las medidas que entran en vigencia este martes en capital cubana limitan la circulación de personas y vehículos entre municipios, entre otras disposiciones.

El Decreto 14 "De las infracciones contra la higiene comunal y las medidas sanitarias para la etapa de enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia de La Habana" establece multas de 2,000 pesos a quien:

dificulte en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias

no use o use incorrectamente el nasobuco en las vías públicas, ómnibus, autos e interiores de los centros laborales y de servicios

utilice, permanezca y realice actividades en las áreas culturales, deportivas, de estar y parques

realice juegos o estancia en la vía pública

ingiera bebidas alcohólicas en lugares públicos

realice fiestas de cualquier índole

permanezca en áreas públicas fuera de los horarios establecidos

incumpla otras disposiciones establecidas por las autoridades sanitarias

Las multas de 3,000 pesos serán impuestas a quien:

siendo jefe de un centro de trabajo o estudio incumpla las normas sanitarias vigentes, tanto en las áreas exteriores como interiores

no habilite en las entidades estatales, formas de gestión no estatal y otras instituciones, los pasos podálicos y soluciones de agua clorada o alcohólica

mantenga locales o instalaciones gastronómicas o de servicios abiertas fuera de los horarios establecidos

circule con el vehículo sin la autorización de “vía libre” o sin el sello de excepcionalidad, en el horario restringido, de 7.00 pm a 5.00 am: (también se le retirará la licencia de circulación y la matrícula)

"Hay que apretar, y hay que hacer cumplir lo que a partir de mañana (hoy martes) hemos indicado", dijo el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Luis Antonio Torres Iríbar.

"El que no use el nasobuco, o lo use mal, el que incumpla algunas de las medidas, las sanciones desde el punto de vista de multas serán elevadas. Y, recuerden, se puede terminar en un proceso judicial", advirtió el funcionario, según un reporte de la televisión estatal.

El decreto advierte que se impondrán las multas a los "tutores de menores o incapacitados judicialmente" que incurran en alguna de las contravenciones.

Si las multas no se pagan en los "diez días naturales siguientes a su imposición", el monto se duplica, y pasados 30 días los infractores serán denunciados "para dar inicio a un proceso penal".

Las autoridades cubanas reportaron este martes 33 nuevos casos de COVID 19 y otro fallecimiento a causa de la enfermedad, para un total de 95 desde que inició la pandemia. El total de contagios asciende a 4,065, según las cifras oficiales.