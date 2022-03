Multan a opositor por supuestas publicaciones en redes sociales

El opositor Oscar Boicet Potrille, residente de Isla de la Juventud, fue multado por supuestas publicaciones en redes sociales bajo el Decreto Ley 370, aunque él no ha tenido acceso a las redes sociales desde hace varios meses.

En declaraciones al Proyecto Inventario, Boicet Potrille, vicepresidente del Partido Autónomo Pinero, dijo que además de la multa de 3.000 pesos le fue confiscado, sin acta de ocupación, “1 laptop Acer, su cable de alimentación, 1 mouse óptico, 1 disco ext de 2TB” y su teléfono celular.



En presencia de un supuesto “perito informático” y un instructor de la policía, el opositor fue multado aunque había declarado que desde el mes de octubre no había realizado ninguna publicación en redes sociales, pues su celular presentaba problemas técnicos.



"Este teléfono que me ocuparon ahora no lo tuve hasta enero, pero tampoco podía publicar nada con él porque tenía un problema y cada vez que intentaba poner algo en Facebook me daba un error. No existen pruebas porque yo no he publicado nada", explicó Boicet Potrille a Inventario.



Esta es la cuarta multa relacionada con el Decreto Ley 370 que ha sido impuesta en Isla de la Juventud, precisó Inventario. Según la organización, la sanción más común es "la multa correspondiente de $3.000 pesos (Artículo 70), aplicada a veces en combinación con la confiscación del teléfono de la persona (Artículo 71, a)".



El Decreto Ley 370, conocido como Ley Azote, es utilizado por el régimen para castigar a la disidencia política e intimidar y silenciar a los periodistas en línea.