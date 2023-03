Multan a opositor por publicar foto sobre hambre en redes sociales

Yansy Cárdenas, activista que reside en el municipio especial Isla de la Juventud, fue detenido y multado el martes en la tarde por miembros de la Seguridad del Estado acompañados por inspectores de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA).



Según explicó Cárdenas a Radio Televisión Martí, fue acusado de violar el Decreto-Ley 370 por una publicación en redes sociales sobre la crisis alimentaria que sufre el país.



Al respecto, el también líder del Partido Republicano de Cuba en el territorio relató: “Yo vengo con mi esposa embarazada, mi niño de diez meses; vienen los agentes de la Seguridad, la policía política, me detienen, mandan a buscar a un patrullero y entonces ellos querían traer una ambulancia para traer a mi esposa para la casa".



"Pero mi esposa, como saben cómo son las cosas, dijo que no, que ella no iba a venir en la ambulancia; mi padrastro es en que la trae en una moto para acá para la casa”, dijo.



Luego, Cárdenas fue despojado de su teléfono móvil y esposado. "Me llevan para un lugar aislado que se llama Ciro Redondo. Cuando me llevan para Ciro Redondo, me sientan en una silla, esposado. Ahí permanezco por dos o tres horas, esposado, hasta que llega la Seguridad del Estado, los inspectores de ETECSA y me aplican el Artículo 370 y me ocupan el teléfono".

"Ellos me amenazaron, me dijeron que si seguía publicando, me iban a meter preso. Sí, porque en el Telegram, las personas estaban diciendo que no había arroz, que no había comida, que se estaban prácticamente muriendo de hambre y que de nada valía protestar en el Telegram, que había que protestar en las calles, que ese es un derecho que teníamos todos los cubanos", afirmó.

Cárdenas explicó que la publicación que hizo se refiere al hambre y usó como sujeto al opositor Ángel Rafael Reyes Ricardo. "Yo le tiré una foto con la libreta de la comida en la boca, como si fuera un nasobuco con un candado y una cadena; treinta días tengo para pagar la multa de tres mil pesos.”



Cárdenas tiene previsto pagar la multa porque si no, "los represores del régimen lo tirarían para los tribunales; acuérdense de que ellos no respetan las leyes y también son leyes arbitrarias y, al final, voy a tener que cumplir prisión”.



El Decreto-Ley 370 entró en vigor en julio de 2019. El mismo prohíbe la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

(Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)