Multan a cuatro miembros del Movimiento Reflexión por participar en las protestas que sacudieron Cuba

Dos miembros del Movimiento Cubano Reflexión en Cienfuegos fueron liberados el domingo con una multa de 3,000 pesos tras pasar 21 días encarcelados.

Se trata de Taili Fortuna Curbelo y Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, capturados en las manifestaciones del 11 de julio en la capital cienfueguera.

“Las personas que estábamos en la manifestación nos dividimos en dos partes, unos cogieron para la calle Reina y otros, en vuelta del Prado. En Prado y San Fernando, entre 37 y 39, nos detuvieron a mi esposa Taili y a mí, a las 5 de la tarde”, explicó Rodríguez Juanes a Radio Televisión Martí.

“Durante la detención, un oficial del G2, estuvo preguntándome quien me había pagado. Yo le contesté que a mí nadie me pagaba, que soy activista desde hace muchos años. Estuve detenido desde el día 11 hasta el 1º. de agosto que me soltaron con una multa de 3, 000 pesos”.

También fue multado este martes el activista del mismo grupo Jaime Castillo Jova, quien, junto a su esposa Diana Alonso Martí, permaneció arrestado por tres días, desde el 11 de julio, en la estación policial de Sagua la Grande, Villa Clara.

“Tres días detenidos, mi esposa y yo, dijeron que era por prevención”, relató Castillo.

“Y ahora, después de tantos días, me citaron a la unidad de la policía, me levantaron un acta de advertencia y me pusieron una multa de 2,000 pesos, que voy a reclamar”, añadió.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo la semana pasada que la mayoría de los arrestados durante las protestas multitudinarias del 11 y 12 de julio en la isla fueron liberados, con multas o bajo medidas cautelares domiciliarias, pero agrupaciones independientes cubanas contradicen esas afirmaciones del canciller.

Aún quedan en prisión los líderes más visibles de la oposición, como José Daniel Ferrer y Félix Navarro, y otros como Ariadna López, su esposo Misael Díaz Paseiro y Virgilio Mantilla.

Las autoridades judiciales han confirmado 59 procesados tras las protestas anticomunistas, pero señalan que la cifra de detenidos “no está disponible”.