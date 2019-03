Muller: Informe de Muller es "una total y completa exoneración"

El presidente Donald Trump dijo este domingo que las conclusiones del informe final que el fiscal especial Robert Mueller entregó al Departamento de Justicia han supuesto "una completa y total exoneración" a su persona.

En breves declaraciones a los periodistas poco antes de abordar un vuelo rumbo a Washington desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en el sur de Florida, Trump agregó que las acusaciones de una presunta conspiración de su campaña con Rusia han sido "la cosa más ridícula".

"Después de una larga revisión, después de una larga investigación, después de que tantas personas hayan sido lastimadas tanto, después de no mirar al otro lado donde ocurrieron muchas cosas malas, se acaba de anunciar que no hubo complot con Rusia", resaltó el presidente al grupo de periodistas que le acompaña.

"Es una pena que nuestro país haya tenido que pasar por esto. Para ser honesto, es una pena que su presidente haya tenido que pasar por esto", agregó, en declaraciones desde la escalinata de un avión Air Force One que partió desde Palm Beach, donde el presidente pasó el fin de semana.

"Es una completa y total exoneración", remató el mandatario, en unas declaraciones con las que rompió el silencio en el que se mantuvo desde el viernes, día en que se anunció el cierre de una investigación que duró casi dos años.

"No conspiración, no obstrucción, colusión, sin obstrucción,

completa y total exoneración. ¡Mantengan Estados Unidos grande!",

había escrito minutos antes Trump en su cuenta de Twitter tras

conocer las conclusiones preliminares del informe.

La investigación de Mueller no ha encontrado pruebas que

incriminen a Trump, ni por haber conspirado con Rusia en las

elecciones de 2016 ni por haber obstruido la justicia, aunque dejó

la puerta abierta a este último cargo.

"La investigación del fiscal especial no encontró que la campaña

de Trump ni ninguna de las personas relacionadas con ella

conspiraran o coordinaran con Rusia sus esfuerzos por influir en las

elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016", escribió el fiscal

general, William Barr, en una carta enviada hoy a los comités

judiciales de la Cámara y del Senado.

De acuerdo con Barr, Mueller indicó que "si bien este informe

concluye que el presidente no cometió un delito, tampoco lo

exonera".

De este modo, el documento hecho público hoy deja "sin resolver

si las acciones y la intención del presidente podrían verse como una

obstrucción" a la justicia, según Barr.

Sin embargo, Barr argumentó que él y su adjunto, Rod Rosenstein,

concluyeron que la evidencia que Mueller había reunido "no es

suficiente para establecer que el presidente cometió un delito de

obstrucción a la justicia".

A raíz de esta investigación, se ha imputado a 34 personas,

incluidos seis exasesores de Trump -Paul Manafort, Rick Gates,

George Papadopoulos, Michael Cohen, Michael Flynn y Roger Stone- y

26 rusos que probablemente no serán juzgados porque EE.UU. no tiene

tratado de extradición con Rusia.

El informe de Mueller no incluye nuevos cargos ni imputaciones

bajo secreto de sumario, lo que descarta la posibilidad de que Trump

pueda quedar sujeto a una acusación que se haga pública una vez que

abandone la Presidencia, pero es posible que su contenido derive en

imputaciones presentadas por las fiscalías de otros estados.