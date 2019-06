Muerto por la policía de un disparo a la espalda: Una madre en Cuba pide justicia

La señora Rosa Esther Caignet se siente “desesperada” ante la decisión de las autoridades de declarar culpable a su hijo, muerto de un disparo a la espalda cuando regresaba de comprar café en grano para revender en la zona de Mayarí, Holguín.

En una entrevista telefónica para el programa Hoy en Cuba, de Radio Televisión Martí, la señora Caignet explicó desde el poblado de Guaro que su hijo, Raidel Vidal Caignet, de 27 años de edad, se adentró el 23 de enero de 2019 en las serranías de Mayarí a comprarle café a los particulares.

Según relató la mujer al periodista Tomás Cardoso, su hijo “se encontraba comprándole café a los campesinos, que eso es ilícito, pero es una manera que tenía de mejorar su vida económicamente”.

En su testimonio la señora Esther Caignet expuso que junto a su hijo iban tres hombres más: uno permanece detenido y los demás fueron liberados.

Uno de los testigos, Idel Placencia, aseguró ella, le dijo que la policía efectuó un disparo cuando iban hacia las montañas “y al regreso parece que los estaban esperando. Iban subiendo una loma (…) y ahí la policía les salió”.

Cuando les sale al paso la patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) compuesta por cuatro oficiales y dos auxiliares: “dos dejan los caballos en el monte y se dan a la fuga. El mío (se refiere a su hijo) se monta en la yegua para huir y el policía le tiró, le dio en el pulmón y me lo mató”.

Esther lamentó que el oficial, Alexeis Gutiérrez Herrera esté en libertad y aun ejerciendo en sus funciones. “Nunca estuvo preso, siempre estuvo suelto, fíjese si fue así que el día 1ro de mayo él estaba cuidando en Mayarí un termo [para la venta] de cerveza”.

La declaración policial, añade la mujer, lo acusó de agresión “tres veces han declarado a mi hijo culpable, que la policía le disparó porque mi hijo le sacó un machete a un policía (…) el tiro fue en el pulmón y yo tengo el testigo que andaba con mi hijo, que nunca se separó de él”.

Esther Caignet atestiguó a Radio Televisión Martí que le grabó la declaración a Idel Placencia. “Yo fui a que me contara lo que había pasado y yo lo grabé. Él dice en la declaración que mi hijo lo que hizo fue montarse a caballo y salir huyendo”.

Las gestiones y quejas las ha hecho Rosa Esther Caignet a la Fiscalía General de la República, Oficina de Atención a la Ciudadanía (Ministerio del Interior) y Fiscalía Militar del Ejército Oriental sin resultado favorable alguno: “Ellos nunca vinieron a investigar donde estaba el muchacho que me dio la declaración, nunca en la vida”, agregó.

(ENTREVISTA A PARTIR DEL MIN. 20:00)

Con todas las puertas cerradas, la señora Caignet se siente con los brazos atados.

Raidel Vidal Caignet era un licenciado en Cultura Física y padre de una niña de 6 años de edad. Buscaba mejorar su vida haciendo lo que miles de cubanos han hecho en la región oriental desde que el Estado dejó de vender café de manera liberada en la década de 1960 y luego también lo eliminó de la cartilla de racionamiento en el decenio de 1980.

“Ya no tengo donde ir porque ya he recurrido todo lo que debía de haber hecho, a todas partes que podían haberme resuelto mi problema, fui, y ya declararon que mi hijo es culpable. No sé qué hacer, estoy desesperada, porque era lo único que yo tenía en mi vida”, concluyó.

[Redactado por Luis Felipe Rojas, con entrevista radial de Tomás Cardoso]