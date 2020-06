Muere Serguei Jruschov, crítico de Fidel Castro, quien le negó visa para ir a Cuba

El pasado 18 de junio murió en Estados Unidos Serguei Nikitich Jruschov, de un tiro en la cabeza en Cranston, Rhode Island. Serguei era uno de los seis hijos de ex líder y premier soviético Nikita S. Jruschov.

Tenía al fallecer 84 años de edad. Se graduó de ingeniero en el Instituto de Energía de Moscú en 1958. Y de inmediato fue admitido en uno de los buros de construcción de misiles soviéticos y proyectos sobre naves espaciales. Con su padre en el poder recibió la medalla de Héroe del Trabajo Socialista, Orden Lenin; y los premios Lenin y del Consejo de Ministros.

Después que Nikita Jruschov lo sacaron del poder en octubre de 1964, fue enviado Serguei a laborar al Instituto de Automatización Electrónica de Moscú.

Ya con la perestroika finalizando, fue invitado en 1991 a dar un ciclo de conferencias en el Instituto Watson de Asuntos Políticos e Internacionales de la Universidad Brown, sobre la Guerra Fría, siendo el soviético protagonista y estudioso de ese período. En ese periodo desaparece la Unión Soviética y pidió entonces la residencia estadounidense con el aval de Richard Nixon, George H.W. Bush y Robert McNamara. En 1999, tras aprobar el examen, adquirió la ciudadanía americana.

Criticaba el periodo estalinista y no cesaba de afirmar que de Stalin haber vivido 5 años más, el no estuviera hablando entonces. Solia referirse a Stalin como Mudakashvili (Imbecilishvili), haciando un juego de palabras con Imbécil y la terminación de los apellidos georgianos.

Su relación con Castro y la visa denegaba para viajar a La Habana

Fue Serguei N. Jruschev un crítico del comportamiento de Fidel Castro durante la Crisis de los Misiles en octubre de 1962. Cuando publicó en el 2003 el libro con el título de “Nacimiento de la superpotencia. Libro sobre mi padre”, relata la falta de confianza de su progenitor hacia el gobernante cubano. Expuso en esas páginas la falsa percepción de Fidel Castro sobre la paridad o superioridad nuclear de Moscú sobre Estados Unidos, diciendo que el gobernante cubano desconocía la realidad: “La correlación de fuerzas en el arsenal nuclear de 8 a 1 y no a nuestro favor, Castro ni se lo imaginaba. Inclusive, él nunca había visto una explosión de la bomba atómica, ni siquiera se imaginaba concretamente de lo que se hablaba, no veía las consecuencias tanto para los vencidos como para los vencedores”.

Describe el hijo de Nikita Jruschov la frivolidad del gobernante cubano a la hora de pedir un ataque nuclear a los Estados Unidos - A Castro le parecía que si la Unión Soviética lanzaba el primer golpe el imperialismo desaparecía, venia el final del altivo vecino norteño y de todos los explotadores, que había sojuzgado durante decenios a sus hermanos latinoamericanos. Como si se iniciara entonces una era de libertad, florecimiento y bienestar (Pág. 561); y continua - La propuesta de Castro para realizar un ataque preventivo contra los Estados Unidos asombró a mi padre. Solamente en ese momento él comprendió cuan diferente veían el mundo, apreciaban la vida y el destino de las personas (Pág. 565).

Los comentarios y juicios sobre la historia de las relaciones de Cuba y la URSS expresados por el hijo de Jruschov nunca fueron bien vistos en La Habana.

Según declaró el propio Serguei al diario ruso Izvestia en el 2003, cuando unos meses antes, en octubre del 2002, en La Habana se realizó la conferencia por el 40 aniversario de la Crisis de los Misiles, las autoridades cubanas le negaron la visa para entrar a la isla, como miembro de la delegación estadounidenses. “De toda la delegación estadounidense que viajó a La Habana para la conferencia sobre la crisis del Caribe; Fidel Castro, en un tiempo amigo de mi padre, al único que no le otorgó visa fue a mí”, declaró Serguei al diario moscovita.

La delegación de Estados Unidos, que integró en un inicio Serguei, la componían el ex secretario de defensa Robert McNamara; además de Theodore Sorensen, consejero de John F. Kennedy, los ex ayudantes de JFK, el historiador Arthur Sclesinger Jr. y Richard Goodwin; el general de la Fuerza Aérea William Y. Smith; el ex analista de la CIA Dino Brugioni, así como Raymond L. Garthoff, William B. Ecker, James G. Blight, John Peterson, Thomas S. Blanton y Peter Kornbluch, ambos del Archivo de Seguridad Nacional.