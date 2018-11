Muere periodista independiente Mario Hechavarría Driggs, cercano colaborador de Radio Martí

El periodista cubano Mario Hechavarría Driggs, frecuente colaborador de Radio Martí, falleció en La Habana el pasado domingo a los 57 años.

El comunicador independiente Vicente Morín Aguado dijo que tenía cáncer de hígado.

Morín recuerda que el 20 de septiembre, Hechavarría firmó en su blog La Santanilla su último escrito fue titulado "El silencio cómplice de los artistas indolentes" y describe el Decreto Ley 349 como una mordaza a la creación artística independiente en Cuba.

"Resulta que en un país donde el estado es propietario sin excepción de todo el andamiaje que sostiene la creación artística: imprentas, galerías de arte, comercialización de instrumentos, insumos y demás medios materiales, hasta alcanzar a las empresas contratistas para ejecutar cualquier acción dentro y fuera del país, ahora una ley determinará según criterios que ejercerán inspectores y demás funcionarios estatales también, evaluar si es aceptable o no una creación artística, bajo penalizaciones severas ante las infracciones. No hay arte independiente, no habrá artistas que puedan desafiar legítimamente el pensamiento oficial a la fuerza predominante. Retrocedemos no al “quinquenio gris” del estalinismo tropical, como declarara la fundadora de la galería Espacio Aglutinador, Sandra Ceballos. Volvemos a la edad media con inquisidores incluidos, ahora auxiliados de uniformados que montan máquinas sobre cuatro ruedas, hábiles con sus grilletes, auxiliados de poderosos medios técnicos de observación. Lo peor es que una mayoría de artistas, medianamente sensibles, acomodados en ingresos superiores a los de la mayoría, creen ocuparse del bien común al pedir la prohibición de ciertas prácticas verdaderamente de poco valor si de arte se trata, sin ver que el NO empieza por lo que a primera luz parece saludable erradicar para darle luego patente de represión a cuanto moleste a los inquisidores, cazadores satisfechos de los irreverentes frente a ese poder absoluto de una élite con aureolas de divinidad infalible", escribió en su blog.

​​Como periodista sacó a la luz numerosos problemas sociales que afectan el día a día de los cubanos, como el brote de enfermedades, las difíciles condiciones habitacionales y el asedio a los trabajadores del sector privado, entre otros temas.

Su postura contestataria con el régimen de La Habana le valió a este periodista frecuentes detenciones, citaciones, el aislamiento preventivo y la prohibición de viajar al exterior.