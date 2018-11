Muere María Irene Fornés, ícono del teatro alternativo neoyorquino

La dramaturga de origen cubano, María Irene Fornés, murió este martes en el Amsterdam Nursing Home, de Nueva York, a los 88 años, como consecuencia del Alzheimer.

Su muerte fue confirmada el miércoles al New York Times por quien fuera su amiga y antigua alumna, la guionista Migdalia Cruz.

Fornés, dramaturga, poeta, pintora y directora escénica, fue un referente del teatro alternativo neoyorquino en la década del 60 y ganó ocho veces el Premio Obie, el equivalente para los pequeños teatros de Nueva York de los Premios Tony, que premian las obras de los grandes teatros de Broadway.

Sin embargo, la única de sus obras representada en esos escenarios fue The Office, estrenada en 1966 bajo la dirección de Jerome Robbins, dijo The New York Times.

"Fornés se ganó una reputación dentro del mundo del teatro como un genio poco reconocido", destacó el NYT.

Fornés, nació en La Habana el 14 de mayo de 1930 y emigró de Cuba con su familia en 1945.

Comenzó su carrera artística en la pintura y se inició relativamente tarde en el teatro, tras una breve estancia en Europa en la década de los 50, principalmente en París, lo que según contó, la inspiró a crear sus propias piezas teatrales luego de asistir en la capital francesa a una representación de Esperando a Godot, de Samuel Beckett.

(Reseñado por Pablo Alfonso con información de The New York Times)