Muere "El Caballero del Son", Adalberto Alvarez, días después que dejara en claro su amor al pueblo cubano

Adalberto Álvarez, bautizado como "El Caballero del Son", falleció en la noche de este martes a los 72 años, víctima del COVID-19, informó Dorgeris Álvarez, hija del popular artista.

El estatal Instituto Cubano de la Música emitió un comunicado a través de sus redes sociales confirmando la noticia e informando que por decisión familiar, su cadáver sería velado en ceremonia íntima.

La nota oficial añade que la muerte se debió a una "disfunción múltiple de órganos, a consecuencia de una neumonía derivada de la Covid-19".

El artista nacido en La Habana en 1948 destacó como compositor, arreglista, pianista y director de orquesta. Dejó un aporte considerable a la música popular cubana desde las orquestas Son 14 y, en 1984, Adalberto Álvarez y su Son. Muchas de sus creaciones son temas obligados del playlist de bailables cubanos.

Este verano, a raíz del estallido social el Cuba ocurrido el pasado 11 de julio, Alvarez dejó en claro que su compromiso total era con los cubanos en un post donde denunció la violencia policial contra la población desarmada.

"Imposible permanecer en silencio ante todo lo que está pasando en nuestro país. Me duelen los golpes y las imágenes que veo de la violencia contra un pueblo que sale a las calles a expresar lo que sienten pacíficamente. Las calles de Cuba son de los cubanos. A ese pueblo les debo lo que soy hoy en día y no me importa la forma de pensar de cada uno de ellos porque eso es derecho de cada cual y más allá del pensamiento político está el derecho humano, por eso no puedo hacer más que estar de su lado en momentos difíciles. Duele ver como entre cubanos nos agredimos verbal y físicamente, duela ver las manoplas en las manos de la autoridad para agredir a personas indefensas. A los que me preguntan de qué lado estoy?. Estoy con el pueblo”, escribió el artista.

Renombrados artistas cubanos han lamentado el fallecimiento de Alvarez a quienes muchos llaman "maestro".

Tal es el caso de Descemer Bueno quien escribió: "Tu sencillez y tu sabiduría nos van a hacer mucha falta.¡Gracias, MAESTRO! Voy a pedir para ti, toda la luz de este mundo!".

La agrupación Los Van Van dijo que con su muerte "La música cubana está de luto. Es triste levantarse y enterarse de esta dura noticia cuando creímos que el Caballero del Son ganaría está batalla. Se ha ido uno de los grandes de la música cubana Adalberto Cecilio Álvarez Zayas. Descansa en paz maestro, Cuba y el mundo hoy lloran su partida. Gracias por regalarnos bellas melodías a lo largo de todos estos años".

La popular orquesta Charanga Habanera reconoció: "Tu legado es enorme. Tú has sido enorme para la música cubana, y eso no puede morir.

Ya eres eterno, maestro".



El artista Yulien Oviedo recordó: "De madrugada

por esas calles, la triste soledad hoy me acompaña. descanse en paz maestro, yo si tuve la honorable oportunidad de vivir momentos lindos de mi niñez con su orquesta, recuerdo que usted que me enseñaba a tocar piano en los ensayos, vuele alto maestro y siga iluminándonos desde el cielo, dele un beso grande a mis abuelos y dígale que esto acá se ha convertido en un verdadero infierno los buenos se van y los malos se quedan".

Randy Malcom, de Gente de Zona, escribió: "Todavía no lo creo, todavía estoy en shock . Solo quiero agradecerte por todo en esta Vida por tanta música y canciones que nos diste a todos los cubanos. Sabes que fuiste más que un padre para mi.fuiste inspiración, amigo ejemplo a seguir. No me alcanzarían palabras para decirte todo. Me quedé esperando por ti para la parrilla pero se que luchaste hasta final. Hoy la música cubana no será la misma sin ti. Gracias por tanto descansa en Paz. te voy a extrañar demasiado".