Mueller considera nuevos cargos para ex presidente de campaña de Trump

El ex presidente de la campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, podría enfrentar cargos adicionales, después de que los abogados en la investigación especial sobre la interferencia rusa dijeron que les mintió y rompió su acuerdo de culpabilidad, dijeron los fiscales el viernes.

Un artículo publicado este viernes por la Voz de los Estados Unidos de América, (VOA) destaca que el último desarrollo en el caso de Manafort se produce en un momento clave en la investigación del asesor especial Robert Mueller. Los fiscales obtuvieron una declaración de culpabilidad, de parte del ex abogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen, el miércoles, y parecen estar formulando cargos contra otro partidario de Trump.

La posibilidad de nuevos cargos se suma al peligro legal de Manafort, el consultor político, que ya enfrenta años de prisión después de ser condenado por delitos de fraude financiero en Virginia y de declararse culpable de cargos de conspiración en Washington.

La juez del distrito, Amy Berman Jackson, fijó una fecha de sentencia tentativa para el 5 de marzo, ya que los fiscales planean revelar la próxima semana las que creen son las mentiras que Manafort dijo desde que se declaró culpable en septiembre, y acordaron cooperar con la investigación.

Los abogados de Manafort, que niegan que él mintió, tendrán la oportunidad de responder y se espera que un juez escuche los argumentos, antes de decidir si incumplió su acuerdo de culpabilidad.

El fiscal Andrew Weissmann le dijo al juez que los fiscales aún no habían decidido si presentar o no nuevos cargos contra Manafort por las supuestas mentiras, diciendo: "Esa determinación no se ha hecho''.

Trump enfrenta continuas preguntas sobre si podría perdonar a Manafort. Al mismo tiempo, está minimizando el significado de la declaración de culpabilidad de su ex abogado, Michael Cohen, por mentir al Congreso.

Lea también: Trump no descarta indulto para Manafort.

Ninguna de las acciones recientes de Mueller han respondido definitivamente a la pregunta de si Trump o sus asociados tuvieron relación con la interferencia de Rusia en la campaña presidencial de 2016. Y no acusan directamente al presidente de ninguna infracción penal ni indican que el presidente enfrenta un peligro legal.

Pero Trump ha aparecido continuamente en la investigación de Mueller, referenciándolo, en la declaración de Cohen, el jueves, y en un proyecto de declaración de culpabilidad extendida al escritor conservador y teórico de la conspiración Jerome Corsi, el cual se hizo público esta semana.

Trump expresó simpatía por Manafort, Corsi y su confidente Roger Stone, y le dijo al New York Post esta semana que eran "muy valientes" por resistirse a la investigación de Mueller. Dijo que el perdón para Manafort, quien ha negado mentir a los investigadores, no estaba "fuera de la mesa".

La posibilidad de un indulto ha generado críticas, incluso de Mark Warner, el principal demócrata en el comité de inteligencia del Senado que dijo que sería un "abuso completo de poder" y podría impulsar la acción del Congreso contra el presidente.

Manafort enfrenta hasta cinco años de prisión por cada cargo en su acuerdo de culpabilidad. También está programado para ser sentenciado por ocho cargos de delitos graves en un caso separado, en Virginia, en febrero.

Trump ha pasado las últimas semanas diciendo que el equipo de Mueller se empeña en destruir las vidas de quienes se encuentran alrededor del presidente. Armado con la información transmitida por los abogados de Manafort al equipo legal del presidente, Trump ha acusado a los fiscales de tácticas sucias y de presionar a los testigos para que mientan.

El acuerdo de los abogados de Trump con los abogados de Manafort fue inusual porque continuó después de que él se declaró culpable de dos cargos de felonía y aceptó cooperar con los fiscales. El equipo legal de Trump también ha recibido ayuda de Corsi. Le dijo a The Associated Press que mientras estaba en contacto con el equipo de Mueller, le ordenó a su abogado que compartiera informalmente información con los abogados de Trump, incluido Jay Sekulow.

Sekulow también recibió el borrador de los documentos de declaración hace un par de semanas. El equipo legal alertó al Departamento de Justicia, pero en privado fue rechazado por una referencia a Trump en el documento.

Corsi, quien rechazó el acuerdo de culpabilidad, ha dicho que espera que Mueller le acuse de mentir a los investigadores como parte del escrutinio de WikiLeaks y si él o Stone tenían conocimiento anticipado del lanzamiento del grupo de miles de correos electrónicos pirateados del presidente de campaña de Clinton, John Podesta. Mueller y las agencias de inteligencia de EE.UU. han dicho que Rusia fue la fuente del material proporcionado a WikiLeaks.

Tanto Corsi como Stone han negado tener ningún contacto con WikiLeaks o tener algún conocimiento previo de sus planes. Corsi también niega haber hecho declaraciones falsas a los investigadores.

(Publicado por la VOA)