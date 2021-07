Movimiento San Isidro reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos

El Movimiento San Isidro reiteró en un comunicado su compromiso con los derechos humanos de todo el pueblo y la liberación de los cubanos detenidos arbitrariamente.

El comunicado subraya que se mantendrá trabajando y generando alianzas para promover la libertad y la democracia. “Alertamos nuevamente sobre las consecuencias que puedan resultar de las acciones pacíficas que estaremos llevando a cabo para lograr la liberación de los hoy injustamente detenidos, el respeto a nuestros derechos humanos, la regeneración del ejercicio cívico y la creación colectiva”.

"El arte no es delito. La libertad de expresión y de conciencia no es delito. La protesta pacífica no es delito. ¡Patria y Vida!", declara el texto.

A continuación, el comunicado de prensa:​

Ante los sucesos del último mes, reflejo de la creciente represión del Estado Cubano en contra de activistas y artistas, el Movimiento San Isidro reitera su compromiso con la liberación de los arbitrariamente detenidos y procesados en los últimos meses y con la lucha por el respeto a los derechos humanos de las y los cubanos. Tres de nuestros miembros se encuentran dentro de los detenidos y sentenciados, Maykel Castillo (Osorbo), Esteban Rodríguez y Denis Solís. A este último le restan solo unos días para cumplir su condena. Nuestro coordinador Amaury Pacheco, se halla bajo investigación, acusado del delito de 'instigación a delinquir', al igual que el artista Hamlet Lavastida. La obra de Lavastida se centra en poner al Estado Cubano frente a su propio horror, en mostrar la filigrana perversa con que dispone de personas y espacios, sus discursos y sus manipulaciones a través del tiempo.

Nuestra solidaridad es con ellos y con el resto de los manifestantes de Obispo, con Adrián Coruneaux, Yeilis Torres, El gato de Cuba.

Nos alarma que todas esas personas encarceladas están expuestas a una situación de vulnerabilidad extrema, sometidas a abusos e irregularidades procesales, que van desde el traslado a cárceles de máxima seguridad, lejanas a sus lugares de residencia y de sus familiares, hasta torturas físicas y psicológicas.

La violencia política en contra de las mujeres y la discriminación, caracterizan varias de las detenciones arbitrarias cometidas por el régimen. La curadora Carolina Barrero, fue arrastrada en ropa de dormir y se le realizó un registro de su casa sin orden judicial. La desaparición por horas de las artistas Tania Bruguera, Camila Lobón, Katherine Bisquet y del periodista independiente, miembro del MSI, Héctor Luis Valdés Cocho. A Iris Ruiz, otra de nuestras fundadoras, se le ha impedido el tratamiento para el diagnóstico de un tumor cancerígeno.

Joseph Borrel, vicepresidente de la Comisión Europea y Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha llamado la atención sobre la situación del artista Luis Manuel Otero, de otros miembros del MSI que permanecían en prisión y del encarcelamiento de los manifestantes de Obispo. Por otra parte, el Parlamento Europeo aprobó por mayoría una resolución que señala a Cuba como violadora del Acuerdo con la Unión Europea en materia de derechos humanos.

La comunidad internacional ha mostrado preocupación y alarma por la crisis de derechos humanos en Cuba, sin embargo el régimen cubano no parece ceder en sus acciones represivas, todo lo contrario, la violencia aumenta, al igual que la judicialización de la participación ciudadana.

Denunciamos el hostigamiento a la sociedad civil independiente. Nuestros hermanos de UNPACU, del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), de las Damas de Blanco, del Movimiento Cristiano de Liberación, de FANTU, de Movimiento Opositor Juventud Despierta, de Delibera Organización, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, entre otros, han sido reprimidos y perseguidos constantemente por su labor.

Quienes queremos hacer vida en el espacio público desde nuestros diferentes ámbitos y aportando lo mejor de nuestras capacidades, no somos delincuentes, nos negamos a ser juzgados como tales y exigimos el respeto a nuestros derechos humanos. Solicitamos del mundo libre, de las organizaciones de protección y defensa de derechos humanos, continúen vigilando y ejerciendo los recursos pertinentes dentro de sus mandatos para que la sociedad civil independiente en Cuba sea reconocida y por ende no criminalizada su existencia.

El Movimiento San Isidro se mantendrá trabajando y generando alianzas. Alertamos nuevamente sobre las consecuencias que puedan resultar de las acciones pacíficas que estaremos llevando a cabo para lograr la liberación de los hoy injustamente detenidos, el respeto a nuestros derechos humanos, la regeneración del ejercicio cívico y la creación colectiva.

El arte no es delito. La libertad de expresión y de conciencia no es delito. La protesta pacífica no es delito. ¡Patria y Vida!

¡Estamos conectados!