Movimiento San Isidro convoca a cubanos por el mundo a manifestar

Cubalex, organización de defensa de los derechos humanos, publicó una declaración suscrita por mas de 100 entidades de la sociedad civil internacional y cubanas que condenan los actos de violencia contra el Movimiento San Isidro (MSI).

Los firmantes condenan "el acoso, la violencia policial, las violaciones a derechos humanos y los hechos represivos perpetrados por autoridades cubanas contra artistas, periodistas y actores de la sociedad civil independiente, en el marco de las manifestaciones pacíficas realizadas en contra de la detención y posterior condena arbitraria contra el músico y miembro del MSI, Denis Solís González".

En el documento se urge "a las autoridades cubanas a actuar de acuerdo a su obligación de preservar la vida, salud y seguridad de los 14 activistas que se encuentran en la sede del Movimiento San Isidro desde el 16 de noviembre, en demanda de la liberación" de Solís.

El rapero, explican en el texto, fue detenido violentamente por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) el 9 de noviembre, en el municipio Habana Vieja, a pocas cuadras de su casa. A partir de ese momento se perdió toda comunicación con el músico y los intentos por recabar información sobre su paradero utilizando canales oficiales resultaron infructuosos. Agrega la publicación que "conforme a los estándares internacionales, Solís González sufrió una desaparición forzada".

"Al momento de su detención, los agentes actuantes no presentaron una orden de arresto válida, no lo informaron de sus cargos, ni fue instruido acerca de los derechos que le asistían como acusado", agregaron.

El comunicado también explica que "como se constató en el auto judicial en respuesta al Habeas Corpus presentado el día 10 de noviembre a su favor, en menos de 72 horas fue condenado a 8 meses de privación de libertad por el delito de desacato, sin que le fueran aseguradas las más básicas garantías del debido proceso. Asimismo, el 11 de noviembre fue trasladado hacia la prisión de máxima seguridad de Valle Grande".

Las peticiones expresas del comunicado son las siguientes:

"Ante los hechos expuestos, las organizaciones firmantes, hacemos un llamado urgente al gobierno cubano, para que permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional y pueda atender la solicitud de auxilio que desde hace dos días ha emitido el MSI".

"Asimismo, exigimos al gobierno de Cuba que declare nulo el procedimiento penal contra Denis Solis González, procediéndose a su inmediata liberación".

"Esperamos respondan al llamado de diálogo de los miembros del Movimiento San Isidro con el fin de garantizar la vida de los activistas".

"También exigimos que se permita el ejercicio de la protesta pacífica y se detenga el hostigamiento e interferencia de comunicaciones hacia quienes participen de la misma o realicen coberturas periodísticas sobre estos hechos. Resulta inadmisible que el Estado cubano, recientemente elegido para ocupar nuevamente un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de ONU, mantenga este tipo de infracciones sistemáticas en flagrante violación a todos los instrumentos y estándares internacionales en la materia".

"Demandamos, además, que la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se pronuncie condenando las múltiples violaciones a derechos humanos perpetradas por agentes del Estado cubano, en contra de las personas que de forma legítima se encuentran protestando en las instalaciones de la sede del Movimiento San Isidro".

"Hacemos un llamado a las embajadas, a la Unión Europea, y a los procedimientos especiales de la ONU y de la CIDH, a comunicar de manera firme al Estado cubano su condena y preocupación por estos hechos, y exhortarlo a asumir sus obligaciones de garantizar y proteger los derechos humanos, más aún como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU".



FIRMANTES

Organizaciones de la sociedad civil internacional

Acceso a la Justicia

Article 19 Oficina para México y Centroamérica

Asociación de Periodismo Investigativo (Abraji), Brasil

Cultura Democrática, Argentina

CADAL, Argentina

Centro de Justicia y Paz (Cepaz)

Centro de Acción y Defensa por los DDHH (CADEF), Venezuela

Civil Rights Defenders, Suecia

Defiende Venezuela

Diálogo por la democracia – Nicaragua

Demos, Guatemala

Extituto de Politica Abierta

Freedom House, EEUU

Foro Penal, Venezuela

Forum 2000 Foundation

Fundamedios, Ecuador

Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Ecuador

Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Nicaragua

Gobierno y Análisis Político AC, México

International Society for Human Rights

Instituto de Prensa y Sociedad, Perú

Justicia, Encuentro y Perdón, Venezuela

Movimiento por la libertad de Expresión

Observatorio de Libertad Académica (OLA)

People in Need, República Checa

People in Need, Eslovaquia

Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, Colombia

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

Prisoners Defenders, España

Primero Guatemala

PEN Internacional

Un Mundo Sin Mordaza, Venezuela

A.C Consorcio, Desarrollo y Justicia

A.C. Generación Activa Venezuela

Fundación Nacional de Estudios Jurídicos políticos y Sociales. (Funejps)

Federación Venezolana de estudiantes de Ciencias Políticas. (Fevecipol)

Federación de Estudiantes de educación media. (Feneem)

Asociación Cultural AV Kreativhaus e.V – Alemania

Organizaciones regionales



Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

DemoAmlat

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD)

Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (JuventudLAC)

IFEX-ALC

Voces del Sur

Organizaciones de la sociedad civil cubanas

Alianza Cubana por la Inclusión

Alianza Democrática Pinareña Vueltabajo por Cuba

Asociación Civil Crecer en Libertad

Asociación Jurídica Cubana

Asociación Cubana para la Divulgación del Islam

Asociación Sindical Independiente de Cuba

Asociación Pro Libertad de Prensa

Center for a Free Cuba

Centro de Estudios Convivencia

Centro PEN de Escritores Cubanos en el Exilio

Club de Escritores y Artistas de Cuba

Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)

Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba (CPIC)

Centro Estudios Liderazgo y Desarrollo

Comunidad Judía Bnei Anusim de Cuba

Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC)

Cubalex

Cuba Independiente y Democrática (CID)

Damas de Blanco

Democuba

Directorio Democrático Cubano

Monitor Legislativo Cubano

Libertad Cuba Lab

Grupo Demongeles

Grupo Anima

Fundación para la Democracia Panamericana

Fundación Nacional Cubano Americana

La Maleza

Libertad Cuba Lab

Instituto de Activismo Hannah Arendt

Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa – ICLEP

Instituto Patmos

Instituto La Rosa Blanca

Iglesia Misionera en Cuba

Movimiento Apostólico“Viento Recio”

Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación (MCRR)

Movimiento Opositores por una Nueva República

Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana

Mujeres Democristianas de Cuba

Observatorio Cubano de Derechos Humanos

Palabra Abierta

Proyecto Demócrata Cubano (PRODECU)

Partido Arco Progresista

Partido Autónomo Pinero

Partido Pedro Luis Boitel

Partido Demócrata Cristiano de Cuba

Plataforma Independiente para el Desarrollo Universitario

Puente a la Vista

Red Femenina de Cuba

Red de Líderes y Lideresas Comunitarios (RELLIC)

Somos +

Solidaridad Trabajadores de Cuba

Talento Cubano

Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)

Mujer a Mujer

Medios Independientes

Hypermedia

El Estornudo

Yucabyte

ADN Cuba

Rialta

Cubanet

CiberCuba

Cubs Inside

Diario de Cuba

14yMedio

ADN Cuba

Inventario

Mujercitos Magazine

La Hora de Cuba

Play-Off Magazine

VPItv – Venezolanos por la información

Radio Viva 24

Árbol invertido

Alas tensas

Palabra Abierta

OtroLunes – Revista Hispanoamericana de Cultura

Havana Times

Activistas y ciudadanos

Hildebrando Chaviano

Roberto González

Rafael Almanza

Hilda Molina

Boris González Arenas

Mauricio Mendoza Navarro

Anay Remón García

Marta María Ramirez

Claudia Patricia Pérez Olivera

Víctor Fernández

Yamilka Lafita Cancio

Enrico Mosca Díaz

Miriam Herrera

Orlando Luis Pardo

Manuel Alberto Morejón Soler

Martha Beatriz Roque

Roberto de Jesús Quiñones Haces

Guillermo del Sol Pérez

José Gabriel Barrenechea Chávez

Raudel García Bringas

Bárbaro La Nuez Ramírez

Severiano Ramírez Díaz

Pedro Ramírez Díaz

Soraya Quijano Silva

Yerdlim Verá Perdomo

Yadira Frontela Bacallao

Tomás Álvarez García

Wilfredo Álvarez García

Miguel Coba García

Enrique Coba García

Ramón Rafael González Pentón

Yokendri Rico Arrea

Yoslovy Piñol Morra

Bárbaro Piñol Morfa

Lía VIllares

María Matienzo

José Raúl Gallego

Jorge Enrique Rodríguez

Amir Valle

Juan Omar Fierro

Hilda Landrove