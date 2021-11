Moderadora de Archipiélago denuncia que fue secuestrada por la Seguridad del Estado (VIDEO)

La modera de la plataforma cívica Archipiélago en Santa Clara, Saily Navarro, denunció que fue secuestrada este sábado por agentes de la Seguridad del Estado que buscaban intimidarla, un hecho que califica como una violación de los derechos humanos en Cuba, y un acto de violencia de género.

La activista narró en una directa en Facebook que aproximadamente a las 2 de la tarde del sábado por agentes, vestidos de civil, la interceptaron en la parada de ómnibus del Hospital Materno y le dijeron que tenía que acompañarlos. Luego la introdujeron en un vehículo y le quitaron el teléfono a la fuerza.

Estas personas me secuestraron; les pregunté para dónde me iban a llevar. Les pregunté y me dijeron que me callara. Me hablaron de forma muy violenta", dijo González, quien fue conducida a un lugar de las afueras de la ciudad conocido como La Bloquera.

"Les pregunté que si no les daba vergüenza hacer todo esto con una mujer, sola, porque siempre la Seguridad del Estado tiene esta especie de obsesión con la mujer, que no es más que violencia de género", subrayó.

Los tres agentes que la detuvieron, más otros dos que se presentaron luego en una motocicleta, nunca se identificaron, denunció la joven.

"No eran más que agentes de la Seguridad del Estado en un acto intimidatorio, coercitivo, violatorio de los derechos humanos y, también, de los derechos de las mujeres", añadió.

Según González, los oficiales vestidos de civil intentaron convencerla de que "la revolución podía sacar esto adelante, a lo cual siempre les respondí, les di mi opinión, y les expliqué que no nos ibamos a entender".

La modera de Archipiélago dijo que las autoridades nunca le han enviado una citación oficial para interrogarla, y que sus secuestradores le advirtieron que "habrá otros encuentros" como los de este sábado. Pidió a sus seguidores que, si eso llegara a suceder nuevamente, la dieran como "desaparecida, esa palabrita a la que ellos tanto le temen".

González señaló que el activismo femenino en Cuba "es muy peligroso", y puso el ejemplo de la integrante del 27N Carolina Barrero, la periodista independiente Camila Acosta y otras mujeres cubanas y otras activistas.