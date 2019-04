MLB: El primer mes de la temporada

El tema NO es nuevo y es uno que ya se ha discutido muchas veces a lo largo de los años en su resumen deportivo AL DURO Y SIN GUANTES.

Hoy en día cualquier partido de temporada regular de 9 entradas en el béisbol de las grandes ligas dura fácilmente 3 horas. Es más, hay partidos donde el club dueño de casa no batea en la parte baja del noveno y aun así el juego dura 3 horas.

Si le preguntamos a 100 aficionados del béisbol de las Grandes Ligas “si pudiera cambiar algo del juego que haría” seguro que el 90% de ellos diría “la duración de los partidos transmitidos por la tele". Hasta el comisionado del béisbol de las grandes ligas se ha manifestado varias veces en contra de los interminables juegos de MLB que duran más de 3 horas.



Hoy en día cualquier partido de temporada regular de 9 entradas en MLB dura fácilmente 3 horas. Y en la postemporada 3 horas y 15 minutos. Lo he venido diciendo desde hace muchos años: la televisión ha sido, durante mucho tiempo, el peor enemigo de nuestro pasatiempo nacional.



Cada año las cadenas de televisión ponen más y más anuncios llamados erróneamente “comerciales”. Cada medio inning o cambio de pitcher es una tortura. Según cifras oficiales de https://www.baseball-reference.com/postseason/1948_WS.shtmlen , en 1948 la Serie Mundial de 6 encuentros se jugó, en promedio, 2 horas por partido.



En la década de los años 60 un juego de Serie Mundial demoraba unas 2 horas y 15 minutos. En los años 70 un juego de play-off o postemporada duraba en promedio unas 2 horas y media. En los años 80 un juego de postemporada demoraba unas 2 horas y 45 minutos. En la década de los años 90 comenzamos la tortura de las 3 horas. En la década de los 2000 superamos las 3 horas y la MLB comenzó a perder fanáticos.



¿Han visto el patrón? ¿Qué podemos esperar dentro de 10 o 20 años? ¿Hay que demorarse casi 3 minutos entre innings y cada vez que hay cambio de lanzadores? Por su puesto que no, pero la televisión aprovecha el tiempo para meter más anuncios y la tele es la que paga.



Estamos de acuerdo que la televisión es la que manda pues pagan millones por derechos de transmisión pero ¿a qué costo? ¿No se da cuenta la MLB que está perdiendo una generación entera de aficionados que simplemente no puede acostarse a la medianoche viendo pelota por la tele?

Más importante aún, MLB tiene competencia directa durante 8 meses al año cortesías de la MLS, la liga profesional de fútbol de EE.UU. que ha crecido 100% los últimos 10 años y está añadiendo 4 clubes más, incluyendo uno en Miami en el 2020, que seguro le “robara cancha” a los Marlins.

Hay un dicho famoso: “el tiempo es oro” cuando vemos un partido de fútbol, sabemos que va a terminar en 2 horas. Pero el béisbol es eterno. Recuerden lo que ocurrió el pasado octubre, en el tercer juego de la Serie Mundial 2018, éste servidor narró un partido de 18 entradas que duró 7 horas y media ¿Cuánta gente estuvo despierta cuando el juego por fin terminó casi a las 4 de la madrugada?Con razón la cadena de televisión FOX se quejó que los “ratings” o audiencia de la serie mundial 2018 fue la segunda más baja en la historia.



Por ejemplo: los partidos de postemporada han estado terminando a las 11:30pm – hora del este - eso significa que cualquier persona que tiene trabajo, colegio/escuela el día siguiente ( el 80% de los televidentes) tienen que sacrificarse para ver los partidos o simplemente apagan la tele y se acuestan.



En el caso de los fanáticos jóvenes es casi imposible para ellos desvelarse todo el mes de octubre cuando tienen que madrugar el día siguiente.

Poniéndole una curita a una gran herida y para economizar unos cuantos segundos por aquí y por allá, MLB eliminó los 4 lanzamientos en la base por bola intencional y limita las visitas al pitcher antes de sacar el serpentinero. Eso quizás le está economizando un par de minutos a un juego de 9 entradas.



En los últimos años fanáticos en Cuba han llamado o escrito muchas veces a nuestro resumen deportivo AL DURO Y SIN GUANTES, diciéndonos que no pudieron escuchar todo el partido que nosotros narramos porque ya era hora de acostarse.



Nos da tan mala impresión ver al umpire detrás del plato con la careta metida debajo del brazo mirando hacia arriba donde están las cabinas de transmisión esperando pacientemente que alguien (el productor de TV) le dé la señal para cantar “PLAY BALL” . Eso no es béisbol, o por lo menos no lo era hace 20 o 30 años.



Pero ni la MLB ni el sindicato de los peloteros está haciendo mucho caso a las quejas de los aficionados pues los que pagan más –los de la tele- están apostando a las 3 horas y cuarto en vez de regresar a las 2 horas y media. Por eso más y más fanáticos al deporte tanto en Cuba como en EE.UU. están cambiando de la pelota al fútbol, están apostando a las 2 horas seguras del balompié que a las 3 y pico horas del béisbol.



Me atrevería a decir que ningún juego de Serie Mundial volverá a jugarse en menos de 2 horas, nunca jamás.

