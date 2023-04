MLB debería implementar el KO beisbolero 

Los Miami Marlins continúan creciendo la presencia cubana dentro de su organización luego de firmar a un contrato de Liga Menor al lanzador antillano Ronald Bolaños.



El espigado serpentinero fue el último jugador profesional que recibió el llamado por la Federación Cubana para participar en el Clásico Mundial de Béisbol de marzo pasado. En ese momento, Ronald militaba en los Reales de Kansas de City y no dudó en darle el visto bueno al llamado Team Asere.



“La Federación no me había contactado hasta que me dieron el llamado y le dije que si, que estaba interesado en jugar para Cuba. Es lo más grande que me ha pasado en mi carrera”, le comentó Bolaños al portal deportivo Pelota Cubana USA en febrero pasado.



Ronald llega a Miami después de registrar una actuación para el olvido en el Clásico Mundial, algo que sin lugar a duda influyó en la decisión de los Reales de Kansas City de dejarlo libre después del torneo. El natural de Jaruco, en la provincia de Mayabeque, ha tenido varias apariciones en la Gran Carpa, pero las lesiones y la consistencia le han pasado factura.



En su paso por el mejor béisbol del mundo, Bolaños ha visto acción en solamente 18 partidos desde su debut, en el 2019, con los Padres de San Diego, hasta la temporada del 2022 con los Royals. En ese intervalo, el pitcher cubano ostenta un record de 0-4, con una efectividad de 5.25 por cada nueve entradas, y 43 bateadores retirados por la vía de los strikes. Estos números los tendrá que mejorar si quiere recibir una oportunidad de lanzar en la Pequeña Habana y de pertenecer al primer equipo de los Marlins, donde el pitcheo abridor es la punta de lanza de la organización.



Bolaños llega a un equipo de Miami con más cubanos en los últimos tiempos, que cuenta con Jorge Soler y Yuli Gurriel entre los principales jugadores de la franquicia en la MLB, y otros siete firmados en las Ligas Menores, destacándose José Iglesias y prospectos de la Talla de Yiddi Cappe y Víctor Mesa Jr.