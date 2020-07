Misiones médicas sobrecargan de trabajo a galenos en la Isla

Las autoridades cubanas afirman que, a pesar de los millares de colaboradores sanitarios que tiene prestando servicios en el extranjero, la atención a la población está garantizada.

Al respecto el radiólogo, Víctor Manuel Hernández Navarro, trabajador del Policlínico No.3 “Orestes Falls Oñate” de la ciudad de Santa Fe en Isla de Pinos (renombrada en 1978 Isla de la Juventud), señaló que la movilización del personal de salud hacia misiones “internacionalistas” obliga a los que permanecen en Cuba a laborar tiempo extra.

“Nos pagan un 25% más cuando hacemos horas extras pero no pueden exigirme esto por el salario que me pagan porque es muy bajo. Prefiero el tiempo libre y no el sueldo porque no es dinero acá”.

Actualmente en la Isla, un médico especialista de segundo grado cobra alrededor de 1850 pesos, mientras uno de primer grado recibiría 1740, un enfermero devengaría según el nivel de especialización entre 1220 y 1030 pesos. Es decir, de 60 a 90 dólares mensuales.

“Incluso, enfermo como amigdalitis yfiebre, me requerían porque no podían encontrar a otra persona porque están en el exterior”. Hernández recalcó a nuestra redacción que la dirección de su policlínico está violando la reglamentación establecida en el sector de salud de la isla.

personal de salud que queda en Cuba tiene que hacer largas jornadas, a veces días completos ...



“La jefa de Departamento de Personal del Sectorial de Salud en Isla de la Juventud, con la que me entrevisté, dice que las horas extra que pueden solicitarme son a lo sumo 160 al mes, y que tengo las opciones de recibir compensación, bien con el salario o en días libres, como yo decida”. Pero en mi centro no funciona así”.

El doctor Eduardo Cardet, ex prisionero de conciencia residente en Velasco, Holguín coincidió con el radiólogo pinero y agregó:

“El personal de salud que queda en Cuba tiene que hacer largas jornadas, a veces días completos a cargo de programas, pesquisas activas de febriles y síntomas catarrales, dengue. Existen áreas donde este problema es más grave”.

Uno sí quiere ir a misiones por el bajo salario que tenemos en este país...



“A esto se suma la gran cantidad de médicos y técnicos que conforman el extenso aparato burocrático y administrativo del sistema de salud, en proporción al número de profesionales dedicados a la atención directa los ciudadanos. Y esto también ocasiona sobrecarga de trabajo, mucha presión asistencial con la consiguiente disminución de la calidad de las consultas, mal seguimiento, etc.”.

El licenciado en imagenología integró hace unos años una brigada médica en Venezuela. De regreso a su Patria, tomó la decisión de no repetir la experiencia.

“Uno sí quiere ir a misiones por el bajo salario que tenemos en este país. Para, más o menos, mejorar nuestro nivel de vida. Pero, a la vez recuerdo los días y meses de encierro a que los funcionarios cubanos nos someten en Venezuela, dicen que para cuidarnos. Pero, en mi opinión se violan los derechos humanos. Estoy hablando de que en 24 horas solamente teníamos una hora libre”.

El Ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal Miranda, informó que Cuba contaba, hasta julio de 2019, con más de 376 000 profesionales del sector de los cuales 171 362 son médicos. El resto dividido en las diferentes ramas de las ciencias médicas como Estomatología, Licenciatura en Enfermería y otras como las Tecnologías de la Salud.

El Viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra Díaz, dijo el 22 de julio de 2020 en una Videoconferencia Especial entre los Cancilleres de China y de América Latina y el Caribe que 44 delegaciones de profesionales cubanos han apoyado el combate al COVID 19 en 37 países, que se han sumado a las que previamente ya prestaban servicios en 59 naciones.