Misiones médicas cubanas: abusos de poder y humillaciones

La Habana - La Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, tiene su basamento en el Programa de Trabajo Decente, el cual promueve la actividad laboral para que esta se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad para con todos los trabajadores.

Las normas internacionales del trabajo (convenios y recomendaciones) constituyen una de las vías fundamentales de acción de esa organización internacional.

No obstante, sigue existiendo una brecha entre los derechos establecidos en dichas normas y la situación real de los trabajadores, que en ocasiones desconocen sus derechos laborales debido a la conveniente falta de divulgación por parte de las instituciones y entidades que debieran estar encargadas de hacerlo.

En Cuba, miembro de la OIT, se violan la gran mayoría de las normativas contempladas en convenios como el Núm. 29, Convenio sobre el trabajo forzoso, de 1930; la Recomendación Núm. 35, sobre la imposición indirecta del trabajo, de 1930; y el Convenio Núm. 105, sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1957 y así se ha denunciado por organismos internacionales y entidades gubernamentes de varias naciones..

rara vez pueden leer sus contratos laborales ...



Hace más de un siglo que la OIT aúna esfuerzos a favor de los trabajadores. El gobierno de Cuba, sin embargo, lleva seis décadas explotándolos, un irrespetuoso y oprobioso tratamiento que se hace más evidente con los trabajadores que, mediante contratos negociados por las autoridades, brindan servicios en otros países. La mayor parte de estos pertenecen al sector de la salud, y están sujetos a programas conocidos como "misiones".

Quienes salen del país para trabajar como enfermeros, médicos, especialistas u otras profesiones relacionadas con la salud, rara vez pueden leer sus contratos laborales. Generalmente la parte empleadora se los presenta únicamente para firmarlos, y nunca reciben copia para poder leerlo con detenimiento y mostrarlo si fuera necesario. Así es más fácil explotar y chantajear a estos trabajadores que llegan a lugares desconocidos y esto los convierte en muy vulnerables.

engaño, restricción de movimientos, aislamiento, intimidación y amenazas ...



La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba entrevistó a 38 de estos profesionales de la salud que estuvieron sometidos durante sus misiones a condiciones que coinciden con los indicadores de Trabajo Forzoso definidos por la OIT. Algunos de ellos son: engaño, restricción de movimientos, aislamiento, intimidación y amenazas, retención de documentos de identidad, retención de salarios y abuso de su vulnerabilidad.

Intimidación y amenazas

Al castigar a quienes laboran en el extranjero y deciden emigrar como vía de mejorar sus vidas y sentirse sin presiones, el gobierno de Cuba viola también el Convenio Núm. 97 de la OIT, sobre los trabajadores migrantes (revisado) de 1949 y no les presta ayuda, al contrario, los castiga y reprime.

les prohíbe la entrada a su patria por un período de ocho años, y acosa a sus familiares ...



Los trabajadores de la salud pública cubanos que decidieron abandonar sus misiones y continuar su vida laboral en otro país, han sufrido y sufren las medidas punitivas de su gobierno, que les prohíbe la entrada a su patria por un período de ocho años, y acosa a sus familiares en caso de que estos no los critiquen y decidan emigrar también. Estas medidas discriminatorias han conllevado distanciamientos y rupturas familiares además de otros efectos traumáticos y lacerantes de por vida.

Bien lo sabe D. G., Médica General Integral. Ella cumplió misión en 2016 en Brasil, país donde hoy reside.

"Al ir a misión pensé en mis hijas. Tengo dos: una de 17 años y otra de 8 que siempre está en el hospital con asma. Era una decisión muy difícil separarme de ellas, pero era la única forma de lograr una mejoría". Cuando Cuba rompe este contrato con el programa Mais Médicos de Brasil, González decide quedarse en aquel país. Ahora dice: "Es muy triste, a mi hija al cumplir los 8 años le quitaron la leche y hay que comprársela en CUC (pesos cubanos convertibles). Si no estoy fuera del país ella no va a tomar más leche. Mi decisión es ser libre, aunque tenga que sufrir 8 años para volver a abrazarla. Amo a mis hijas, a mi patria. Pero tengo una rabia inmensa contra esa ley que nos prohíbe ver a nuestras familias..."

tengo una rabia inmensa contra esa ley que nos prohíbe ver a nuestras familias ...



Vea el testimonio de E. P., Médico General Integral, quien cumplió misión en Venezuela en el 2013 y reside hoy en México. "Fui en las vacaciones con todo lo que había reunido y me despedí de mi familia. A dos meses de regresar logré cruzar la frontera con Colombia y así llegué a México, donde vivía un primo que me acogió y me dio trabajo en su negocio. Yo tenía planeado quedarme y sabía me castigarían con 8 años sin entrar a Cuba. El año que viene se cumple el plazo y no sé si podré regresar, esa es una regla que no está clara, pero la utilizan como chantaje. Pude traer a mi esposa a México y sólo me queda mi padre y un hermano allá que quisiera volver a ver. No he trabajado más como médico, pero no me arrepiento de haber abandonado la misión”.

En general, el clima de convivencia es estresante, pues la vigilancia es extrema y va desde la que llevan a cabo los jefes de misión hasta la desplegada por miembros de la Seguridad del Estado que los vigilan, encubiertos como coordinadores de misión.

parábamos a las personas para revisarles los ojos y convencerlos de que se operaran ...



Las metas de pacientes consultados hay que cumplirlas, aunque sea mintiendo en las estadísticas. M.C., Médico General Integral, de misión en Bolivia entre el 2008 y el 2010 explica como tenía que hacer para conseguir pacientes. "Teníamos una meta para la Operación Milagro: Conseguir dos pacientes para operar pterigion o cataratas. Debíamos salir a buscarlos en los mercados... y ahí parábamos a las personas para revisarles los ojos y convencerlos de que se operaran. Después teníamos que acompañarlos al centro médico oftalmológico. El hecho de que un médico tuviera que salir a buscar pacientes le hacía daño a nuestra reputación, hablaba muy mal de nosotros, por eso los bolivianos no nos valoraban. Si no cumplías la meta de la Misión Milagro podían revocarte la misión y perder todo el dinero que habías trabajado"

Retención de documentos de identidad y aislamiento

Otro aspecto que desconocen es que, al llegar a su destino y pasar los controles aduanales las autoridades cubanas que los reciben les despojan de sus pasaportes. Esto, de hecho, restringe sus movimientos, pues temen salir a la calle indocumentados.

"Las presiones existen desde que llegas. En el aeropuerto, antes de saludarte, te retiran tu pasaporte y te hacen saber que todos tus movimientos serán controlados ", cuenta A., enfermero que cumplió misión en Qatar. Reside ahora en New Jersey.

las autoridades cubanas que los reciben les despojan de sus pasaportes ...



El oftalmólogo J.S., de misión en Bolivia del 2008 al 2011, refiere:" Al llegar a Bolivia, lo primero que hicieron por medio de una delegada, fue quitarnos el pasaporte. El documento nos lo entregaban en La Habana para el viaje; en el aeropuerto de Bolivia esperaba una señora cubana y ella, después que pasábamos por aduana, nos quitaba el pasaporte y quedábamos en Bolivia sin documento de identidad".

Las entrevistas indican que a casi todos les dan permiso para estar en la calle hasta las 6 de la tarde, lo que equivale a ir a trabajar y de ahí regresar a sus albergues, para a las 8 pm asistir a reuniones políticas o para informar sobre el trabajo del día.

Tampoco pueden relacionarse con nacionales o extranjeros, ya sean colegas o pacientes.

Engaño

M. C. Médico General Integral, de misión en Bolivia entre el 2008 y el 2010 cuenta lo acontecido a su llegada a Potosí, Bolivia, una de las ciudades más altas del mundo:" No nos avisaron del mal de las alturas. Vi médicos morir por complicaciones cardiovasculares y respiratorias. Una doctora murió a los tres días de estar allí. Varios médicos tuvieron problemas. Yo misma me sentí muy mal la primera semana"

Retención de salarios

"Trabajaba en un puesto de salud de Mais Médicos en Fortaleza, estado de Ceara. La prefectura (alcaldía) daba una primera ayuda de 15 mil a 30 mil reales para establecernos. De eso solo nos daban 4000 reales y con el resto se quedaba Cuba", cuenta E.N., cirujano, de misión en Brasil en 2016. Actualmente reside en ese país.

Los sauditas no permitieron que el dinero se le pagara a Cuba ...



Y la especialista en Gastroenterología de primer grado M., quien estuvo 2 años de misión en Arabia Saudita recuerda:" Estuve en en la ciudad de Jedaah, en el hospital King Abdulaziz, ganaba 8.000 dólares y le entregaba a Cuba, por medio del jefe de misión, Dr. Luis Hernández, 6.800. “Lo que nos quedaba no nos alcanzaba”, dice. “Los sauditas no permitieron que el dinero se le pagara a Cuba. El contrato era personal con el médico, pero debíamos entregar la mayor parte al referido Dr. Luis, sin que los sauditas lo supieran".

Abuso de su vulnerabilidad

E.P., Médico General Integral, de misión en Venezuela en el 2013, quien en la actualidad reside en México recuerda:" Fui enviado a una clínica en (el estado) Valencia, era parte del programa Barrio Adentro, que enviaba médicos a zonas desfavorecidas. Trabajábamos con miedo porque era una zona muy insegura. A nosotros nos robaron dos veces todo lo que teníamos en la casa. Teníamos que ir una vez a la semana a otra consulta en un barrio muy malo. Íbamos en transporte público, y hasta una vez me robaron la billetera. Trataba de regresar temprano porque había muchos ‘malandros’, como les dicen allá. La verdad es que no todo el mundo en Venezuela quería a los cubanos".

Robaba el presupuesto del gobierno para los cooperantes...



No quisiera finalizar este resumen de testimonios sin compartir la que describe a la jefa de una misión médica, ofrecido por el hematólogo J.C., de misión en el 2017 en Ecuador, nación donde reside. Él rememora: ... "La jefa de la misión era María Isabel Martínez Martín. Ha estado en Haití, Venezuela, Bolivia, Canadá y Portugal. María Isabel era corrupta. Mandó dos contenedores con sus pertenencias para Cuba. Robaba el presupuesto del gobierno para los cooperantes. Les subía el precio a las viviendas para quedarse con el resto. Les alargaba las vacaciones a los cooperantes para coger dinero de los pasajes. No daba las vacaciones en tiempo, porque... estaban vendiendo los pasajes de los cooperantes a una agencia turística. Si tenías una necesidad familiar de viajar a Cuba, te revendían el pasaje en 1.300 dólares, cuando cuestan 400. La jefa de misión lucraba con el trabajo nuestro".

Sin dudas el abuso de poder y la humillación se dan la mano en estos testimonios, reveladores de un sistema totalitario y en bancarrota que se sostiene traficando y esclavizando a sus trabajadores.