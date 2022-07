Ministro llama a "evitar una epidemia" ante alta incidencia de dengue en Cuba

José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba (MINSAP), informó de la presencia de altos índices de infestación del dengue y pidió mantener las medidas de control para evitar una epidemia.

"No estamos en el peor momento", aseguró Portal, alertando que en los próximos meses pueden subir los infectados debido al calor y las lluvias.

El titular de Salud declaró en conferencia de prensa que 12 de las 15 provincias han informado de contagios por dengue y que se reportaron 3.036 casos de dengue en los primeros seis meses del año.

El funcionario instó a la población a acudir al médico en caso de tener síntomas y reconoció que existen limitaciones que "afectan seriamente el cuadro básico de medicamentos" en la isla.



Residentes de las zonas más afectadas por la enfermedad ofrecieron a Radio Televisión Martí detalles de lo que está sucediendo y cómo la falta de medicamentos y de energía eléctrica están contribuyendo a que se dificulte aún más el enfrentamiento a esta enfermedad.

En la ciudad de Guantánamo, donde más de 60 % de los ingresados son niños, según dijo Leonel Heredia, subdirector provincial de Higiene y Epidemiología, el comunicador Anderlay Guerra Blanco explicó: “No solamente es dengue, también hay un brote de diarreas que está afectando a los niños y la falta de medicamentos es una situación bastante grave. Las autoridades no atacan los problemas con las aguas albañales y los desagües al aire libre”.



También desde Guantánamo, el activista Henry Couto señaló: “Hay casos de muchachos que están en terapia intensiva, el único culpable es el gobierno, que no compra los productos para fumigar, que no tiene el combustible y las brigadas anti vectoriales, esa gente no funciona”.



Desde el poblado de Baracoa, el periodista independiente Emilio Almaguer describe la situación.

“Ni Salud Pública, ni Comunales tienen el combustible para poder garantizar la fumigación y nosotros solamente tenemos cuatro horas al día con fluido eléctrico”, advirtió Almaguer.



El dengue está provocando casos de gravedad en la provincia de Holguín, informó este miércoles la emisora Radio Angulo.

Desde la región de Mayarí, Teresa Miranda Céspedes apuntó: "El dengue por una parte está afectando a muchísimas personas y sin medicinas, sin corriente y sin comida, la gente está desesperada, esto es caótico”.

En Pinar del Río, el activista José Rolando Cásares comentó: “Hay un número significativo de niños y de personas mayores contagiados con el dengue, mi hijo menor ya lo pasó y estuvo hospitalizado. En las farmacias no hay medicamentos, sumado esto a largos cortes de electricidad”.



En Nueva Gerona, Isla de la Juventud, hay acumulación de vertederos de basura y aguas albañales, asegura Dayanis Salazar Pérez.



“Son muchas las personas que han sufrido brotes diarreicos y de fiebre en los últimos días y no hay forma de acceder a medicamentos en el territorio”, concluyó Dayanis



La Habana no escapa al incremento de los casos de dengue, cuenta el comunicador Enrique Díaz, quien reside en el municipio de Marianao.



“El dengue está cobrando víctimas en nuestro municipio, incluso el dengue hemorrágico y las medidas que en tiempos atrás el gobierno tomaba, sobre todo el pesquisaje y la fumigación, no está pasando en estos momentos”, reportó el comunicador.

Desde Camagüey, Jiordan Marrero Huerta, que acaba de pasar el dengue, contó sus propias vivencias: “No pude conseguir medicamento alguno para combatir la fiebre y los dolores, con jarabe de yerbas fue que pude yo salir adelante, hay cero fumigación y prolongados apagones diarios de hasta nueve horas”.